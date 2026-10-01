Aynadan çektiği selfi'de bordo-kızıl saçlarının yanı sıra, son dönemde verdiği kilolarla belirginleşen keskin yüz hatları (jawline) ve iddialı stili dikkat çekmiştir.

YORUMLARA SESSİZ KALMADI

Eski görüntülerinin yeniden gündem olmasının ardından gelen yorumlara yanıt veren Ceylan, şu ifadeleri kullandı: "Benim bağışıklığım yorumlara yüksek ancak sizin bu kadar rahat sallama yetiniz bana ve birbirinize... Beni üzen bu. Yoksa ben sabaha kadar bu kadar yağ oranımı düşürdüğümü nedenleriyle anlatsam da asla okumayıp dinlemeyip yorum yapacaksınız. Peki acaba haftaya ne diyeceksiniz?