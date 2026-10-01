Murat Ceylan’ın yeni imajı sosyal medyada gündem oldu: Yıllar içindeki değişimi dikkat çekti
Murat Ceylan’ın yıllar içindeki değişimi ve yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Yüz hatlarındaki belirgin değişimle dikkat çeken ismin eski ve yeni görüntüleri, kısa sürede takipçileri arasında tartışma konusu haline geldi.
Yarışma programlarındaki sunuculuk performansıyla tanınan Murat Ceylan, TV kariyerinin yanı sıra müzik çalışmalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
YENİ KLİP ÖNCESİ RADİKAL İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ
Müzik projelerine hız kesmeden devam eden Murat Ceylan, radikal bir kararla stilini baştan aşağı yeniledi. Geçtiğimiz günlerde saçlarını kızıl renge boyatan Murat Ceylan, ayna karşısında çektiği yeni karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ceylan'ın bu yeni imajı magazin gündeminde kısa sürede geniş yer buldu.
SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN ELEŞTİRİLER
Ceylan'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Yüzündeki ve fiziğindeki değişimi hedef alan kullanıcılar, "Güzelim yüzünü mahvetmiş", "Michael Jackson gibi olmuş" ve "Resmen çökmüş" şeklinde dikkat çeken yorumlarda bulundu.
YORUMLARA SESSİZ KALMADI
Eski görüntülerinin yeniden gündem olmasının ardından gelen yorumlara yanıt veren Ceylan, şu ifadeleri kullandı: "Benim bağışıklığım yorumlara yüksek ancak sizin bu kadar rahat sallama yetiniz bana ve birbirinize... Beni üzen bu. Yoksa ben sabaha kadar bu kadar yağ oranımı düşürdüğümü nedenleriyle anlatsam da asla okumayıp dinlemeyip yorum yapacaksınız. Peki acaba haftaya ne diyeceksiniz?
Bir takipçisinin yabancılaşma vurgusu yapan yorumuna da yanıt veren Ceylan, şu ifadeleri kullandı: "Aşk olsun. Ben yine aynı insanım. O kilo, klipteki rolüm ve canlandırdığım karakter uğruna verilmişti. Şu an mesela saçlarım farklı ve 4 kilo daha fazlayım. Şimdi bu dış görünüş konusuyla tekrardan sizden biri olabildim mi?"