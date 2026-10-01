Paris'te kırmızı-siyah şıklığı! Hande Erçel sıra dışı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti
Oyunculuk performansının yanı sıra iddialı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, Paris tarzıyla yine farkını ortaya koydu. Özel tasarım kırmızı-siyah elbisesiyle çektirdiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, sosyal medyayı adeta ikiye böldü.
"Güneşin Kızları", "Aşk Laftan Anlamaz", "Azize" ve "Sen Çal Kapımı" gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Erçel, oyunculuğunun yanı sıra tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, bu kez Paris'ten yayımladığı karelerle takipçilerinin karşısına çıktı.
KIRMIZI VE SİYAH BİR ARADA
Geçtiğimiz günlerde Paris'te verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşan Hande Erçel, kırmızı ve siyahın bir araya geldiği özel tasarım elbisesiyle dikkat çekti. Sıra dışı kıyafet tercihiyle takipçilerinin karşısına çıkan oyuncunun fotoğrafları, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
ÖVGÜ DOLU YORUMLAR
Takipçilerinin dikkatini çeken paylaşımın yorumlarında, Erçel'in görünümüne ve kıyafet tercihine yönelik övgüler öne çıktı.
"BU RENK SENİN RENGİN"
Erçel'in fotoğraflarına yorum yapan takipçileri, "Güzel çiçek" ve "Dehşet bir güzellik" ifadelerini kullandı. Bir takipçisi ise oyuncunun kombinine "Bu renk senin rengin" sözleriyle karşılık verdi.
"RABBİM NAZARLARDAN SAKLASIN"
Paylaşımın altında iyi dileklerini ileten hayranları da vardı. "Rabbim nazarlardan saklasın, maşallah" yorumu da Erçel'in Paris karelerine gelen mesajlar arasında yer aldı.