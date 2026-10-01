Paris'te kırmızı-siyah şıklığı! Hande Erçel sıra dışı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti

"Güneşin Kızları", "Aşk Laftan Anlamaz", "Azize" ve "Sen Çal Kapımı" gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Erçel, oyunculuğunun yanı sıra tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, bu kez Paris'ten yayımladığı karelerle takipçilerinin karşısına çıktı.