CANLI YAYIN
Geri

Seda Sayan flört kültürünü hedef aldı: "Erkeklerin değil, kadınların 'sevgili olmak istiyorum' demesi lazım!"

Seda Sayan, özel hayatı ve dobra kişiliğiyle magazin gündeminden düşmüyor. Kadınlara verdiği filtresiz ilişki tavsiyelerine bir yenisini daha ekleyen ünlü sunucu, günümüz flört kültürünü hedef aldı. Erkeklerin kadınlar tarafından çok kolay gözden çıkarıldığını savunan Sayan, bu açıklamalarıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Seda Sayan flört kültürünü hedef aldı: "Erkeklerin değil, kadınların 'sevgili olmak istiyorum' demesi lazım!"

Sadece kariyeriyle değil, özel hayatı ve dobra duruşuyla da adından sıkça söz ettiren Seda Sayan, gündem yaratmaya devam ediyor.

Fotoğraf: Seda Sayan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Seda Sayan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.

Sunuculuğunu üstlendiği programda ikili ilişkiler, yeni nesil flört kültürü ve evlilik dünyasına dair yaptığı filtresiz açıklamalarla sık sık viral olan ünlü sanatçı, bu halkaya bir yenisini daha ekledi.

Yeni nesil flört kültürü ve evlilik dünyasına dair yaptığı açıklamalarla gündem oluyor.Yeni nesil flört kültürü ve evlilik dünyasına dair yaptığı açıklamalarla gündem oluyor.

"ERKEKLERİN DEĞİL, KADINLARIN SEVGİLİ OLMAK İSTEMESİ LAZIM"

Yeni nesil flört alışkanlıklarını mercek altına alan Seda Sayan, okları bu kez kadınlara çevirdi. Erkeklerin ilişkilerde harcandığını düşünen ünlü sunucu, kadınların bu konuda fark yaratacak adımlar atması ve yaklaşımlarını değiştirmesi gerektiğini savundu.

Filtresiz açıklamalarla sık sık viral olan ünlü sanatçı, bu halkaya bir yenisini daha ekledi. Filtresiz açıklamalarla sık sık viral olan ünlü sanatçı, bu halkaya bir yenisini daha ekledi.

"YATACAK YERİNİZ YOK, ROBOTLARA KALACAKSINIZ!"

Yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Seda Sayan, sözlerine şöyle devam etti: "Erkeklerin değil, kadınların 'Sevgili olmak istiyorum' demesi lazım. Bu çocukları, delikanlıları bozuk para gibi harcıyorsunuz. Robotlara kalacaksınız. Sizin yatacak yeriniz yok." Sayan'ın bu ses getiren açıklamaları kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Seda Sayan’ın açıklamaları kısa sürede gündem oldu.Seda Sayan’ın açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

SÖZLERİ KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Seda Sayan'ın bu açıklamaları kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine otururken, ünlü ismin sözlerine sosyal medyada farklı tepkiler geldi.

Cemiyet hayatında 15 yıllık evlilik iddiası: Tuğçe Çetinsaya'nın özel dedektif tuttuğu öne sürüldü
SONRAKİ HABER

15 yıllık evlilikte özel dedektif şoku
Sude Kuş
Sude Kuş Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler