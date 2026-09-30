Filtresiz açıklamalarla sık sık viral olan ünlü sanatçı, bu halkaya bir yenisini daha ekledi.

"YATACAK YERİNİZ YOK, ROBOTLARA KALACAKSINIZ!"

Yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Seda Sayan, sözlerine şöyle devam etti: "Erkeklerin değil, kadınların 'Sevgili olmak istiyorum' demesi lazım. Bu çocukları, delikanlıları bozuk para gibi harcıyorsunuz. Robotlara kalacaksınız. Sizin yatacak yeriniz yok." Sayan'ın bu ses getiren açıklamaları kısa sürede geniş yankı uyandırdı.