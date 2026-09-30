Gökhan Çetinsaya ile Tuğçe Çetinsaya'nın evliliği, cemiyet ve iş dünyasında ilk günden bu yana her zaman dikkat çeken bağlardan biri oldu. 25 Aralık 2011 tarihinde Boğaz'ın gözde mekanlarından Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen çift, evlilikleri boyunca cemiyet hayatının prestijli organizasyonlarında, arkadaş davetlerinde ve özel doğum günü kutlamalarında sıkça yan yana boy gösterdi.

Evlilikleri uzun yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde devam etse de Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre bu 15 yıllık birlikteliğin sona erme aşamasında olduğu iddia edildi.

Tuğçe Çetinsaya ve Gökhan Çetinsaya’nın evliliği, Aralık 2011’de Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen ve siyaset ile iş dünyasını bir araya getiren protokol düğünüyle başlamıştır.

Çiftin 15 yıllık evliliği büyük bir ihanet krizi ve boşanma süreciyle gündeme gelmiştir.

15 YILLIK EVLİLİKTE KRİZ

Cankurt'un haberine göre süreç, Tuğçe Çetinsaya'nın şüphe üzerine tuttuğu dedektifle başladı. Dedektifin çıkardığı dosya, görkemli bir düğünle başlayan evliliği sona erdirdi.

İŞTE BÜLENT CANKURT'UN 30 EYLÜL TARİHLİ KÖŞE YAZISI

"İş insanı Gökhan Çetinsaya cephesinden kötü bir haberim var. Aralık 2011'de Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde, günlerce konuşulan bir düğünle evlendiği eşi Tuğçe Çetinsaya ile 15 yıllık evliliği bitiyor.

Kulislerde konuşulanlara göre evliliğin bitme nedeni ihanet! Aileye yakın bir kaynaktan öğrendim ki eşinin kendisini aldattığından şüphelenen Tuğçe Hanım, son dönemde sosyetede çok moda olduğu gibi eşinin peşine özel dedektif takmış.

ÖZEL DEDEKTİF 7/24 TAKİP ETTİ

Gökhan Bey'i 7/24 takip eden özel dedektif, Tuğçe Hanım'a boşanma davası açabileceği kanıtları toplamış. Dört yıl önce ortak şirket kuran çiftten Tuğçe Hanım'ın henüz resmi işlemleri başlatmasa da boşanmaya kararlı olduğunu duydum. Bu arada çocuklarının boşanmasını istemeyen aileler devreye girip çiftin evliliğini kurtarabilmek için çabalıyormuş. Umarım başarırlar..."