Saç boyunu omuz hizasının bir tık üstüne çektiren ünlü sunucu, yüz çevresindeki kısa katları ve hareketli görünümüyle beğeni topladı.

Saç rengini korumayı tercih eden sunucu, omuz hizasının da üzerinde, küt ve modern bir model seçmiştir.

Yeni tarzını paylaştığı gönderisine "Her sene doğum günü haftamda saçımı kestiririm biliyorsunuz... Ama bu kez gerçekten çok severek, çok beğenerek bu boya geldik" notunu düşen Esmersoy, saç renginde ise radikal bir değişikliğe gitmedi.