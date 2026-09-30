Doğum günü geleneğini bozmayıp saçlarını kestiren Burcu Esmersoy yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
Sunucu, model ve oyuncu Burcu Esmersoy, doğum günü dönemlerinde geleneksel hale getirdiği imaj tazeleme rutinini bu yıl da bozmadı. Uzun yıllardır kullandığı ikonik uzun saçlarını belirgin şekilde kısaltarak radikal bir değişime imza atan Esmersoy, yeni görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Burcu Esmersoy, eşi Nazım Akmandil'le bomboş olan bir Berlin uçağında koltuklarının tesadüfen yan yana düşmesiyle karşılaşmıştır.
Yolculuk boyunca konuşmayan çift, uçaktan indikten sonra havalimanındaki yaklaşık iki saatlik uzun pasaport kuyruğunda beklerken ilk sohbetlerini ederek tanışmışlardır. Bu tanışıklığı, 2 Eylül 2023 tarihinde İtalya'nın Portofino kentinde dünyaevine girerek taçlandırmışlardır.
Esmersoy, Nazım Akmandil ile ortak bir karar alarak çocuk düşünmediklerini açıklayarak evlat edinme kararının eşi Nazım ile ortaklaşa verilmesi gerektiğini belirterek kendi adına ise sevgiye ihtiyacı olan bir çocuğa her zaman kucak açmayı çok istediğini ifade etmiştir. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Burcu Esmersoy yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.
KISACIK KESTİRDİ
Kariyerinde birçok farklı saç modeli deneyen Esmersoy, yıllardır uzun kullandığı saçlarını radikal bir kararla kestirerek imaj tazeledi.
Saç boyunu omuz hizasının bir tık üstüne çektiren ünlü sunucu, yüz çevresindeki kısa katları ve hareketli görünümüyle beğeni topladı.
Yeni tarzını paylaştığı gönderisine "Her sene doğum günü haftamda saçımı kestiririm biliyorsunuz... Ama bu kez gerçekten çok severek, çok beğenerek bu boya geldik" notunu düşen Esmersoy, saç renginde ise radikal bir değişikliğe gitmedi.