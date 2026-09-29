Usta tiyatrocu ve yönetmen Ali Hürol 76 yaşında hayatını kaybetti: "Babamın en yakın dostuydu"
Tiyatro dünyasının duayen isimlerinden oyuncu ve yönetmen Ali Hürol, 76 yaşında aramızdan ayrıldı. Bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçının vefat haberini, merhum oyuncu Sezai Aydın’ın oğlu Arda Aydın duyurdu. Melek Baykal başta olmak üzere pek çok sanatçı dostunun taziye mesajları yayımladığı acı kayıp, tiyatro camiasında derin bir üzüntü yarattı.
Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ali Hürol, 76 yaşında hayatını kaybetti.
SANAT CAMİASININ ACI KAYBI
Bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan Hürol'un vefatını, 2021'de yaşamını yitiren oyuncu Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın duyurdu.
"HEPİMİZİ KORUR KOLLARDI"
Arda Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürol'a şu sözlerle veda etti:
"Çok sevgili canım amcam, Mert'in ve Zeyno'nun babası, Ferhunde teyzemin 52 yıllık hayat arkadaşı, yoldaşı, babamın en yakın dostlarından biri Ali Hürol dünya değiştirdi. Üstümde çok emeği, hakkı var; ödenmez. Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız. Hepimizi korur kollar, kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Yattığı yerde huzur bulsun."
"BABAMA VE TÜM AMCALARIMA SELAM"
Hürol'u son olarak Antalya Altın Portakal'daki bir seslendirme sergisinde, Serdal Güzel'in çektiği fotoğrafının önünde görüntülediğini belirten Aydın, paylaşımını "Hoşça kal amca. Babama ve tüm amcalarıma selam..." sözleriyle tamamladı.
MELEK BAYKAL'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Oyuncu Melek Baykal da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda üzüntüsünü dile getirdi.
Baykal, "Sevgili meslektaşım, çok değerli, nazik duayen tiyatro oyuncusu Ali Hürol'u kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun sevgili Ali. Ailene ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.