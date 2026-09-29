Duayen oyuncu Ali Hürol, yaşamını yitirdi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"HEPİMİZİ KORUR KOLLARDI"

Arda Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürol'a şu sözlerle veda etti:

"Çok sevgili canım amcam, Mert'in ve Zeyno'nun babası, Ferhunde teyzemin 52 yıllık hayat arkadaşı, yoldaşı, babamın en yakın dostlarından biri Ali Hürol dünya değiştirdi. Üstümde çok emeği, hakkı var; ödenmez. Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız. Hepimizi korur kollar, kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Yattığı yerde huzur bulsun."