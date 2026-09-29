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İzzet Özilhan motosiklet kazasının ardından ilk kez görüntülendi: Yürüteç desteğiyle ayakta durdu

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden, TÜSİAD Başkan Yardımcısı İzzet Özilhan, geçtiğimiz ağustos ayında geçirdiği ciddi motosiklet kazasının ardından ilk kez görüntülendi. Kazanın ardından evinde tedavisi süren iş insanı, yakın dostu Mert Ersin’in ziyareti sırasında yürüteç desteğiyle ayakta durduğu karelerle sağlık durumu hakkında ilk bilgiyi vermiş oldu.

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İzzet Özilhan motosiklet kazasının ardından ilk kez görüntülendi: Yürüteç desteğiyle ayakta durdu

Anadolu Grubu'nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın oğlu olan İzzet Özilhan, motosiklet tutkusuyla da tanınıyor. İş amacıyla Rusya'da bulunduğu dönemde televizyonda gördüğü ve Türkiye'ye döndüğünde "Doktorlar" dizisinde rol aldığını öğrendiği Yasemin Ergene ile tanışan Özilhan, oyuncuyla 2011 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti.

Oyuncu Yasemin Ergene ile 2011 yılında evlenmiş, bu evlilik 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı boşanmayla son bulmuştur.Oyuncu Yasemin Ergene ile 2011 yılında evlenmiş, bu evlilik 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı boşanmayla son bulmuştur.

Evliliklerinin ardından oyunculuğu bırakan Ergene ile Özilhan çiftinin bu birliktelikten iki kız çocuğu dünyaya geldi. İkili, yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle 3 Eylül 2025'te tek celsede yollarını ayırmıştı.

Görseller, fotoğraf arşivinden alınmıştır.Görseller, fotoğraf arşivinden alınmıştır.

Boşanmanın ardından geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazasıyla gündeme gelen Özilhan, motosikletiyle seyir halindeyken yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve acil ameliyata alınmıştı. Annesi Emine Özilhan ile ablası Türkan Özilhan'ın hastanede yalnız bırakmadığı iş insanının, başarılı operasyonun ardından sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanmıştı.

İzzet Özilhan, Ağustos 2026'da çok ciddi bir motosiklet kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştür.İzzet Özilhan, Ağustos 2026'da çok ciddi bir motosiklet kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştür.

YÜRÜTEÇ DESTEĞİYLE YÜRÜYEBİLİYOR

Ciddi motosiklet kazasının ardından evinde tedavisine devam edilen İzzet Özilhan, ilk kez görüntülendi.

Yakın arkadaşı Mert Ersin'in paylaşımıYakın arkadaşı Mert Ersin'in paylaşımı

Yakın arkadaşı Mert Ersin'in ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda yürüteç desteğiyle ayakta durduğu görülen Özilhan'ın sağlık durumu hakkında da ilk bilgi verilmiş oldu. Paylaştığı kareye "Allah İzzet'imi bize bağışladı. Geçmiş olsun kardeşim." notunu düşen Ersin, ünlü iş insanının son halini gözler önüne serdi.

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