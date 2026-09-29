Anadolu Grubu'nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın oğlu olan İzzet Özilhan, motosiklet tutkusuyla da tanınıyor. İş amacıyla Rusya'da bulunduğu dönemde televizyonda gördüğü ve Türkiye'ye döndüğünde "Doktorlar" dizisinde rol aldığını öğrendiği Yasemin Ergene ile tanışan Özilhan, oyuncuyla 2011 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti.