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Esra Bilgiç kolunda servet taşıyor! Faruk Sabancı'nın hediye ettiği mor çantanın fiyatı dudak uçuklattı

Ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımıyla magazin dünyasını salladı. Kolundaki 30 bin dolar değerindeki timsah derisi Christian Dior çantayla dikkat çeken Bilgiç'e bu lüks hediyeyi sevgilisi Faruk Sabancı'nın aldığı iddia edildi.

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Esra Bilgiç kolunda servet taşıyor! Faruk Sabancı'nın hediye ettiği mor çantanın fiyatı dudak uçuklattı

Esra Bilgiç'in son paylaşımında taşıdığı mor çantanın fiyatı dudak uçuklattı. 1.5 milyon TL değerindeki timsah derisi tasarımın Faruk Sabancı tarafından hediye edildiği iddia edildi.

Esra Bilgiç, iş insanı ve DJ Faruk Sabancı ile yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşamaktadır.Esra Bilgiç, iş insanı ve DJ Faruk Sabancı ile yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşamaktadır.

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, güzel oyuncunun son sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi.

Basında, ailelerin tanıştığı, İtalya ve İstanbul'da iki ayrı düğün yapacaklarına dair sıkça evlilik haberleri yer almıştır. Basında, ailelerin tanıştığı, İtalya ve İstanbul'da iki ayrı düğün yapacaklarına dair sıkça evlilik haberleri yer almıştır.

Gökhan Kaya'nın haberine göre, Bilgiç'in zarif tarzıyla taşıdığı mor renkli çanta, adeta bir bakanı bir daha baktırdı. Bilgiç'in sahip olduğu bu özel parça, dünyaca ünlü lüks moda evi Christian Dior'un en prestijli tasarımlarından biri olan egzotik timsah derisi Lady D-Joy modeli... Tasarımıyla dikkat çeken bu eşsiz parçayı, iddiaya göre Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç'e hediye etti.

GÖZ ALICI HEDİYE

Sadece markanın çok özel müşterilerine sunduğu ve sınırlı sayıda üretilen bu nadide mor timsah derisi çantanın piyasa değeri tam 30 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 500 bin TL).

Esra Bilgiç'in 1.5 Milyonluk çantasıEsra Bilgiç'in 1.5 Milyonluk çantası

Faruk Sabancı'nın bu lüks jesti, Esra Bilgiç'in asil tarzıyla kusursuz bir uyum yakaladı. Güzel oyuncunun sevgilisinden gelen bu göz alıcı hediyeyi büyük bir beğeniyle taşıması da dikkatlerden kaçmadı.

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