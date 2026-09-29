Çiftin ilk ortak çocuğu olan Elay, 4 Temmuz 2023 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift, radikal kararlarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Berkin Gökbudak'ın Prag'daki yeni görevi sebebiyle aile, yaşamlarına bundan böyle Çekya'nın başkenti Prag'da devam edecek.

PRAG'A TAŞINIYORLAR

Sağlık ve ilaç sektöründe üst düzey yönetici olan Berkin Gökbudak, kariyerine yeni bir başarı ekleyerek çalıştığı firmanın Çekya Genel Müdürü oldu. Bu gelişmeyi sosyal medyadan duyuran Gökbudak, yaklaşık üç yıl önce eşi Aslı Enver ile Prag'a yaptıkları ziyareti hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Üç yıl önce eşimle Prag'ı ziyaret ederken, o an için neredeyse imkansız gibi gelen bir cümle kurmuştum: 'Bir gün burası evimiz olabilir.' O sırada bu sözlerin arkasında bir plan ya da ufukta görünen bir fırsat yoktu; sadece buranın özel bir yer olduğuna dair içten gelen bir his vardı. Bugün o düşünce gerçeğe dönüştü."