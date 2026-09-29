Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinden radikal karar: Kızları Elay ile birlikte Prag’a taşınıyorlar!
Anne olduktan sonra ekranlara bir süre ara veren oyuncu Aslı Enver ile iş insanı eşi Berkin Gökbudak, kızları Elay ile birlikte Türkiye’den ayrılma kararı aldı. Çift, yaşamlarına Çekya’nın başkenti Prag’da devam edeceklerini sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu.
Kavak Yelleri, Suskunlar ve İstanbullu Gelin gibi döneme damga vuran fenomen yapımlarla tanınan Aslı Enver, son yıllarda ağırlıklı olarak dijital projelere odaklanıyordu.
2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikâh masasına oturan oyuncu, 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşamıştı.
Kızının doğumundan sonra projelerine bir süre ara verip vaktini Elay'a ayıran Aslı Enver ve eşi, radikal bir karar aldıklarını duyurdu.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift, radikal kararlarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Berkin Gökbudak'ın Prag'daki yeni görevi sebebiyle aile, yaşamlarına bundan böyle Çekya'nın başkenti Prag'da devam edecek.
PRAG'A TAŞINIYORLAR
Sağlık ve ilaç sektöründe üst düzey yönetici olan Berkin Gökbudak, kariyerine yeni bir başarı ekleyerek çalıştığı firmanın Çekya Genel Müdürü oldu. Bu gelişmeyi sosyal medyadan duyuran Gökbudak, yaklaşık üç yıl önce eşi Aslı Enver ile Prag'a yaptıkları ziyareti hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Üç yıl önce eşimle Prag'ı ziyaret ederken, o an için neredeyse imkansız gibi gelen bir cümle kurmuştum: 'Bir gün burası evimiz olabilir.' O sırada bu sözlerin arkasında bir plan ya da ufukta görünen bir fırsat yoktu; sadece buranın özel bir yer olduğuna dair içten gelen bir his vardı. Bugün o düşünce gerçeğe dönüştü."
ÇEKİMLER İÇİN İSTANBUL'A SIK SIK GELECEK
Berkin Gökbudak'ın yeni görevi nedeniyle ailece Çekya'nın yolunu tutacak olan çift, İstanbul'daki evlerini kapatmama kararı aldı. Projelerine devam edecek olan Aslı Enver, set temposu başladığında Prag ile İstanbul arasında sık sık seyahat edecek.