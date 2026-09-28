Mesleğine duyduğu özlemi dile getiren Ergene, ailesiyle geçirdiği yılların hayatında özel bir yeri olduğunu da vurguladı.

"O YÜZDEN PİŞMAN DEĞİLİM"

Ünlü oyuncu, "Ama aileme ayırdığım dönem benim için çok kıymetliydi. O zamanları çok güzel geçirdim. O yüzden pişman değilim. Şimdi tekrar başlayınca o özlemi giderdik" ifadelerini kullandı.