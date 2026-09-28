Yasemin Ergene’den yıllar sonra flaş açıklama: O duygu kana karışınca durmuyor
Uzun süredir setlerden uzak olan güzel oyuncu Yasemin Ergene, yeniden ekranlara dönmenin heyecanını ve merakını paylaştı. Ekranlara verdiği uzun aranın içinde bir ukde bırakıp bırakmadığı sorusuna içtenlikle yanıt veren 41 yaşındaki iki çocuk annesi Ergene, oyunculuk tutkusunun hiç bitmediğini belirtti. Ailesine ve kızlarına vakit ayırdığı için pişman olmadığını söyleyen ünlü isim, "O duygu kana karışınca unutması imkansız oluyor" diyerek meslek aşkını dile getirdi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Yasemin Ergene, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak samimi açıklamalarda bulundu.
YENİ PROJESİNDEKİ MERAK VE BEKLENTİ
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre yıllar sonra yeniden ekrana dönmesiyle ilgili heyecanını dile getiren Ergene, yeni projesinin kendisinde yarattığı merak ve beklentiyi paylaştı.
"UNUTMASI İMKANSIZ OLUYOR"
Ekranlara verdiği uzun aranın içinde bir ukde bırakıp bırakmadığı sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "O duygu kana karışınca unutulması imkânsız oluyor. İçimde varmış" dedi.
HAYATINDAKİ ÖZEL YER
Mesleğine duyduğu özlemi dile getiren Ergene, ailesiyle geçirdiği yılların hayatında özel bir yeri olduğunu da vurguladı.
"O YÜZDEN PİŞMAN DEĞİLİM"
Ünlü oyuncu, "Ama aileme ayırdığım dönem benim için çok kıymetliydi. O zamanları çok güzel geçirdim. O yüzden pişman değilim. Şimdi tekrar başlayınca o özlemi giderdik" ifadelerini kullandı.
İKİ KIZI VAR
41 yaşındaki oyuncunun Emine ve Ela adında iki kızı bulunuyor.