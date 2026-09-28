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Yasemin Ergene’den yıllar sonra flaş açıklama: O duygu kana karışınca durmuyor

Uzun süredir setlerden uzak olan güzel oyuncu Yasemin Ergene, yeniden ekranlara dönmenin heyecanını ve merakını paylaştı. Ekranlara verdiği uzun aranın içinde bir ukde bırakıp bırakmadığı sorusuna içtenlikle yanıt veren 41 yaşındaki iki çocuk annesi Ergene, oyunculuk tutkusunun hiç bitmediğini belirtti. Ailesine ve kızlarına vakit ayırdığı için pişman olmadığını söyleyen ünlü isim, "O duygu kana karışınca unutması imkansız oluyor" diyerek meslek aşkını dile getirdi.

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Yasemin Ergene’den yıllar sonra flaş açıklama: O duygu kana karışınca durmuyor

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Yasemin Ergene, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak samimi açıklamalarda bulundu.

Yasemin Ergene, oyunculuğu çok özlediğini dile getirdi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Yasemin Ergene, oyunculuğu çok özlediğini dile getirdi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

YENİ PROJESİNDEKİ MERAK VE BEKLENTİ

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre yıllar sonra yeniden ekrana dönmesiyle ilgili heyecanını dile getiren Ergene, yeni projesinin kendisinde yarattığı merak ve beklentiyi paylaştı.

Yasemin Ergene’den yıllar sonra flaş açıklama: O duygu kana karışınca durmuyor-3

"UNUTMASI İMKANSIZ OLUYOR"

Ekranlara verdiği uzun aranın içinde bir ukde bırakıp bırakmadığı sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "O duygu kana karışınca unutulması imkânsız oluyor. İçimde varmış" dedi.

Yasemin Ergene’den yıllar sonra flaş açıklama: O duygu kana karışınca durmuyor-4

HAYATINDAKİ ÖZEL YER

Mesleğine duyduğu özlemi dile getiren Ergene, ailesiyle geçirdiği yılların hayatında özel bir yeri olduğunu da vurguladı.

Yasemin Ergene’den yıllar sonra flaş açıklama: O duygu kana karışınca durmuyor-5

"O YÜZDEN PİŞMAN DEĞİLİM"

Ünlü oyuncu, "Ama aileme ayırdığım dönem benim için çok kıymetliydi. O zamanları çok güzel geçirdim. O yüzden pişman değilim. Şimdi tekrar başlayınca o özlemi giderdik" ifadelerini kullandı.

Yasemin Ergene’den yıllar sonra flaş açıklama: O duygu kana karışınca durmuyor-6

İKİ KIZI VAR

41 yaşındaki oyuncunun Emine ve Ela adında iki kızı bulunuyor.

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