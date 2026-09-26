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Kaan Yıldırım’dan oğlu Fikret Hakan ile yeni paylaşım! Baba-oğulun market karesi ilgi gördü

Uzun süredir ilgiyle takip edilen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin Roma’da başlayan mutlu birlikteliği, oğullarının doğumuyla üç kişilik bir aileye dönüştü. Baba-oğulun market alışverişi sırasında çekilen ve minik Fikret’in market arabasındaki sevimli hallerini yansıtan fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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Kaan Yıldırım’dan oğlu Fikret Hakan ile yeni paylaşım! Baba-oğulun market karesi ilgi gördü

2022 yılında başlayan birlikteliklerini gözlerden uzak fakat samimi bir şekilde sürdüren çift, magazin dünyasında ilgiyle takip edildi.

2022'de gözlerden uzak başlayan ilişkileriyle magazin dünyasının en çok konuşulan ve beğenilen çiftlerinden biri oldular.2022'de gözlerden uzak başlayan ilişkileriyle magazin dünyasının en çok konuşulan ve beğenilen çiftlerinden biri oldular.

Pınar Deniz, katıldığı bir programda Kaan Yıldırım ile tanıştıkları günün akşamında kaderlerinin kesiştiğini ifade etmişti. Birlikteliklerini İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle taçlandıran ünlü çift, hayranlarının beğenisini toplamıştı.

Ünlü çift, 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma'da görkemli bir düğün yerine sade ve romantik bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.Ünlü çift, 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma'da görkemli bir düğün yerine sade ve romantik bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

ÜÇ KİŞİLİK AİLE

Paris Moda Haftası'ndaki defile podyumundan karnını tuttuğu kareleri paylaşan Pınar Deniz, hamileliğini bu özel fotoğraflarla duyurmuştu.

Fotoğraf: Pınar Deniz'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Pınar Deniz'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

Evliliklerinin ardından kısa süre sonra bebek beklediklerini müjdeleyen çift, Nisan 2025'te oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Çift, ilk çocukları Fikret Hakan'ı 1 Nisan 2025 tarihinde kucaklarına aldı.Çift, ilk çocukları Fikret Hakan'ı 1 Nisan 2025 tarihinde kucaklarına aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eğlenceli ve samimi aile anlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Hayranlarının ve ailenin sevgilisi haline gelen minik bebeğe sevecen bir şekilde Fiko lakabı takıldı.Hayranlarının ve ailenin sevgilisi haline gelen minik bebeğe sevecen bir şekilde Fiko lakabı takıldı.

Çiftin yaptığı her yeni paylaşımda, minik Fikret Hakan'ın ne kadar büyüdüğü de dikkatlerden kaçmıyor.

MİNİK FİKRET'TEN MARKET POZU

Son olarak Kaan Yıldırım ve minik Fikret'in market alışverişi sırasında çekilen samimi kareleri paylaşıldı.

Baba-oğulun market alışverişiBaba-oğulun market alışverişi

Alışveriş esnasında babasına sevgiyle baktığı anların yansıdığı bu fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek gündem oldu.

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