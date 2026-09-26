Kaan Yıldırım’dan oğlu Fikret Hakan ile yeni paylaşım! Baba-oğulun market karesi ilgi gördü

2022'de gözlerden uzak başlayan ilişkileriyle magazin dünyasının en çok konuşulan ve beğenilen çiftlerinden biri oldular.

Pınar Deniz, katıldığı bir programda Kaan Yıldırım ile tanıştıkları günün akşamında kaderlerinin kesiştiğini ifade etmişti. Birlikteliklerini İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle taçlandıran ünlü çift, hayranlarının beğenisini toplamıştı.