Kaan Yıldırım’dan oğlu Fikret Hakan ile yeni paylaşım! Baba-oğulun market karesi ilgi gördü
Uzun süredir ilgiyle takip edilen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin Roma’da başlayan mutlu birlikteliği, oğullarının doğumuyla üç kişilik bir aileye dönüştü. Baba-oğulun market alışverişi sırasında çekilen ve minik Fikret’in market arabasındaki sevimli hallerini yansıtan fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
2022 yılında başlayan birlikteliklerini gözlerden uzak fakat samimi bir şekilde sürdüren çift, magazin dünyasında ilgiyle takip edildi.
Pınar Deniz, katıldığı bir programda Kaan Yıldırım ile tanıştıkları günün akşamında kaderlerinin kesiştiğini ifade etmişti. Birlikteliklerini İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle taçlandıran ünlü çift, hayranlarının beğenisini toplamıştı.
ÜÇ KİŞİLİK AİLE
Paris Moda Haftası'ndaki defile podyumundan karnını tuttuğu kareleri paylaşan Pınar Deniz, hamileliğini bu özel fotoğraflarla duyurmuştu.
Evliliklerinin ardından kısa süre sonra bebek beklediklerini müjdeleyen çift, Nisan 2025'te oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eğlenceli ve samimi aile anlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Çiftin yaptığı her yeni paylaşımda, minik Fikret Hakan'ın ne kadar büyüdüğü de dikkatlerden kaçmıyor.
MİNİK FİKRET'TEN MARKET POZU
Son olarak Kaan Yıldırım ve minik Fikret'in market alışverişi sırasında çekilen samimi kareleri paylaşıldı.
Alışveriş esnasında babasına sevgiyle baktığı anların yansıdığı bu fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek gündem oldu.