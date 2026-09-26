Sanatçı, bu operasyon için yaklaşık 10 milyon TL harcadığını sahnede bizzat açıklamıştır.

Sahnede dinleyicilerine seslenen Gündeş, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" sözleriyle estetik müdahalesini açık yüreklilikle dile getirmişti. Operasyonun maliyetini de gizlemeyen ünlü şarkıcı, söz konusu estetik dokunuş için yaklaşık 10 milyon TL harcadığını belirterek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.