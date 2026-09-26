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Ebru Gündeş yeni şarkısı için imaj tazeledi: 10 milyon TL'lik ameliyat sonrası son hali olay oldu

Geçtiğimiz aylarda yarım yüz gerdirme ameliyatı geçirdiğini ve bu operasyon için yaklaşık 10 milyon TL harcadığını açıklayan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bir kez daha adından söz ettirdi. Ünlü sanatçının yüzündeki belirgin değişim kısa sürede takipçilerinin odağı haline geldi.

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Ebru Gündeş yeni şarkısı için imaj tazeledi: 10 milyon TL'lik ameliyat sonrası son hali olay oldu

'Çingenem', 'Fırtınalar' ve 'Gidiyor Gönlümün Efendisi' gibi unutulmaz eserlere imza atan Ebru Gündeş, Türk pop-folk ve arabesk müziğin en güçlü isimleri arasında yer alıyor.

Müzik dünyasına adım atmadan önce Emel Sayın'a vokalistlik yapmış, 1993 yılında çıkardığı ilk albümü ʺTanrı Misafiriʺ ile büyük bir çıkış yakalamıştır.Müzik dünyasına adım atmadan önce Emel Sayın'a vokalistlik yapmış, 1993 yılında çıkardığı ilk albümü ʺTanrı Misafiriʺ ile büyük bir çıkış yakalamıştır.

Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez dikkat çeken yeni imajıyla magazin gündemine oturdu.

1999 yılında, Türk müzik tarihinin en çok satan albümlerinden Dön Ne Olur'un basın tanıtımında, kameralar önünde beyin kanaması geçirdi.1999 yılında, Türk müzik tarihinin en çok satan albümlerinden Dön Ne Olur'un basın tanıtımında, kameralar önünde beyin kanaması geçirdi.

YARIM YÜZ GERDİRME AMELİYATI OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir konserde yüzündeki değişimi saklamayarak samimi açıklamalarda bulunan 51 yaşındaki sanatçı, yarım yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini duyurmuştu.

Sanatçı, bu operasyon için yaklaşık 10 milyon TL harcadığını sahnede bizzat açıklamıştır.Sanatçı, bu operasyon için yaklaşık 10 milyon TL harcadığını sahnede bizzat açıklamıştır.

Sahnede dinleyicilerine seslenen Gündeş, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" sözleriyle estetik müdahalesini açık yüreklilikle dile getirmişti. Operasyonun maliyetini de gizlemeyen ünlü şarkıcı, söz konusu estetik dokunuş için yaklaşık 10 milyon TL harcadığını belirterek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Fotoğraf: Ebru Gündeş'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Ebru Gündeş'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

YENİ ŞARKI YENİ TARZ

Geçtiğimiz aylarda yüz gerdirme ameliyatı olan ünlü sanatçının yeni şarkısı dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Ebru Gündeş'in klip çekiminden paylaşımlarıEbru Gündeş'in klip çekiminden paylaşımları

Klip çekiminden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Gündeş'in imajındaki değişim gözlerden kaçmadı.

Ünlü sanatçının yüzündeki belirgin değişim kısa sürede takipçilerinin odağı haline geldi. Ünlü sanatçının yüzündeki belirgin değişim kısa sürede takipçilerinin odağı haline geldi.

Paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran sanatçının gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu. Gündeş'in taze imajını gören takipçileri ise "Çok değişmiş", "Bambaşka biri olmuş" ve "Estetik çok yakışmış" yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.

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