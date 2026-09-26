Ebru Gündeş yeni şarkısı için imaj tazeledi: 10 milyon TL'lik ameliyat sonrası son hali olay oldu
Geçtiğimiz aylarda yarım yüz gerdirme ameliyatı geçirdiğini ve bu operasyon için yaklaşık 10 milyon TL harcadığını açıklayan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bir kez daha adından söz ettirdi. Ünlü sanatçının yüzündeki belirgin değişim kısa sürede takipçilerinin odağı haline geldi.
'Çingenem', 'Fırtınalar' ve 'Gidiyor Gönlümün Efendisi' gibi unutulmaz eserlere imza atan Ebru Gündeş, Türk pop-folk ve arabesk müziğin en güçlü isimleri arasında yer alıyor.
Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez dikkat çeken yeni imajıyla magazin gündemine oturdu.
YARIM YÜZ GERDİRME AMELİYATI OLMUŞTU
Geçtiğimiz aylarda verdiği bir konserde yüzündeki değişimi saklamayarak samimi açıklamalarda bulunan 51 yaşındaki sanatçı, yarım yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini duyurmuştu.
Sahnede dinleyicilerine seslenen Gündeş, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" sözleriyle estetik müdahalesini açık yüreklilikle dile getirmişti. Operasyonun maliyetini de gizlemeyen ünlü şarkıcı, söz konusu estetik dokunuş için yaklaşık 10 milyon TL harcadığını belirterek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
YENİ ŞARKI YENİ TARZ
Geçtiğimiz aylarda yüz gerdirme ameliyatı olan ünlü sanatçının yeni şarkısı dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
Klip çekiminden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Gündeş'in imajındaki değişim gözlerden kaçmadı.
Paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran sanatçının gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu. Gündeş'in taze imajını gören takipçileri ise "Çok değişmiş", "Bambaşka biri olmuş" ve "Estetik çok yakışmış" yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.