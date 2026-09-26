Son iki yılda 8 kez bıçak altına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme geliyordu. Rahmindeki miyomun alınması için ameliyat masasına yatan ve operasyon esnasında uygulanan yanlış bir işlem nedeniyle zorlu bir süreç geçiren oyuncu, bu kaza sonrası tam 8 kez ameliyat olmak zorunda kaldı.