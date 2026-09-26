Harbiye'de konuşan Aslı Bekiroğlu sağlık durumunu açıkladı: Doktor hatası yüzünden bacağımda hasar kaldı
Rahmindeki miyom ameliyatı sırasında doktor hatası nedeniyle bağırsağı kesilen ve iki yılda peş peşe 8 kez ameliyat masasına yatan Aslı Bekiroğlu, Harbiye’deki konserde görüntülendi. Bacağında hasar kaldığını açıklayan ünlü oyuncu, "Artık bitti, sahalara döneceğim" dedi.
Son iki yılda 8 kez bıçak altına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme geliyordu. Rahmindeki miyomun alınması için ameliyat masasına yatan ve operasyon esnasında uygulanan yanlış bir işlem nedeniyle zorlu bir süreç geçiren oyuncu, bu kaza sonrası tam 8 kez ameliyat olmak zorunda kaldı.
'BACAĞIMDA HASAR KALDI'
Doğan Savaş'ın haberine göre, Aslı Bekiroğlu, önceki gün Harbiye'de bir konsere katıldı. Geçirdiği miyom ameliyatı sırasında doktor hatası nedeniyle bağırsağının kesilmesi sonucu iki yıl içinde peş peşe sekiz kez ameliyat masasına yatan Bekiroğlu, "Artık bitti, sahalara döneceğim. Bacağımda hasar kaldı ama kilo verince geçecek. Kilo önemli değil artık benim için... Sağlık önemli..." dedi.
Yaşadığı ağır sağlık sorunlarına ve talihsiz operasyonlara rağmen pozitif enerjisini kaybetmeyen Aslı Bekiroğlu, güçlü duruşuyla hayranlarından takdir topladı.