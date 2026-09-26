Oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile birlikte Beyoğlu'ndaydı. Mekanda eşiyle oturduğu sırada duygusal anlar yaşayan Burcu Biricik'in ağladığı görüldü. Emre Yetkin ise o anlarda eşinin yanında olarak onu teselli etti.

Burcu Biricik mekanda görüntülendi.

"ANNELİĞİN VERDİĞİ BİRTAKIM DUYGULAR"

Doğan Savaş'ın haberine göre, mekanda oturdukları sırada eşi Emre Yetkin ile birlikte oldukça duygusal ve üzgün göründükleri, hatta ağladıklarının fark edildiği hatırlatılarak bunun bir sebebi olup olmadığı sorulması üzerine ünlü oyuncu: "Yok, öyle bir şey değil. Ev işleri, annelik... Anneliğin verdiği birtakım duygusal durumlar diyelim. Hem iş üretmeye çalışmak hem de bir bebeğin annesi olmakla alakalı gelişen bir duygusallık. Bir sıkıntı yok yani, gayet iyiyiz" diyerek durumu netleştirdi.