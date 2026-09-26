Burcu Biricik mekanda ağlama sebebini açıkladı: Emre Yetkin ile görüntülenen oyuncu duygularını anlattı
Beyoğlu'nda eşiyle baş başa otururken gözyaşlarını tutamayan Burcu Biricik, mekân çıkışında ağlama nedenini açıkladı. Anneliğin ve yoğun iş temposunun yüklediği duygusallık nedeniyle gözyaşı döktüğünü belirten oyuncu, geceyi çiçek satan çocuklarla dans ederek neşeyle noktaladı.
Oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile birlikte Beyoğlu'ndaydı. Mekanda eşiyle oturduğu sırada duygusal anlar yaşayan Burcu Biricik'in ağladığı görüldü. Emre Yetkin ise o anlarda eşinin yanında olarak onu teselli etti.
"ANNELİĞİN VERDİĞİ BİRTAKIM DUYGULAR"
Doğan Savaş'ın haberine göre, mekanda oturdukları sırada eşi Emre Yetkin ile birlikte oldukça duygusal ve üzgün göründükleri, hatta ağladıklarının fark edildiği hatırlatılarak bunun bir sebebi olup olmadığı sorulması üzerine ünlü oyuncu: "Yok, öyle bir şey değil. Ev işleri, annelik... Anneliğin verdiği birtakım duygusal durumlar diyelim. Hem iş üretmeye çalışmak hem de bir bebeğin annesi olmakla alakalı gelişen bir duygusallık. Bir sıkıntı yok yani, gayet iyiyiz" diyerek durumu netleştirdi.
Biricik'in gözyaşlarını tutamayıp, duygusal anlar yaşadığı dakikalar çevredekilerin dikkatinden kaçmadı.
GECENİN SONU NEŞELİ BİTTİ
Mekândan ayrılan çift, basın mensuplarına verdikleri mutluluk pozlarıyla olası dedikoduların önüne geçti.
Sokakta çiçek satan çocuklarla dans eden Burcu Biricik, geceyi neşeli bir şekilde noktaladı.