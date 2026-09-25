Deniz Seki'nin evinde düşerek leğen kemiğini kırması ve ameliyat olması üzerine, Bayhan eski jüri üyesini evinde geçmiş olsun ziyaretine gitti. DENİZ SEKİ VE BAYHAN ARASINDA NE OLMUŞTU? Deniz Seki ile Bayhan Gürhan arasındaki gerilim, 2004 yılında yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasında patlak vermişti. Jüri koltuğunda oturan Deniz Seki, yarışmacı Bayhan'ın geçmişte hapis yatmış olmasını sert bir dille eleştirerek "Hapse giren adamdan popstar olmaz" çıkışında bulunmuş ve tepki göstererek jüri üyeliğinden çekilmişti.

Deniz Seki, Bayhan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyasında ʺBayhan’ım ziyarete geldiʺ notuyla paylaşarak 23 yıllık bu meşhur küslüğün tamamen bittiğini ilan etti. İkili arasındaki bu sert polemik uzun yıllar magazin gündeminden düşmezken, ilerleyen dönemde Deniz Seki de benzer bir hukuki süreç yaşayarak cezaevine girdi. Kendisiyle aynı kaderi paylaşan eski jüri üyesini unutmayan Bayhan ise Seki'ye "Kader Arkadaşım" notu eşliğinde bir buket çiçek göndererek bir jest yapmıştı.

Fotoğraf: Deniz Seki'nin sosyal medya hesabından alınmıştır. Yarışma döneminde yaptıkları açıklamalarla gündeme gelen ikili, uzun bir süre sonra yeniden bir araya gelmiş ve aralarındaki kırgınlığı geride bırakmıştı. Uzun yıllar boyunca iki isim de birbirleri hakkında olumlu açıklamalar yapsa da asıl barışma, Deniz Seki'nin evinde düşerek leğen kemiğini kırması ve ameliyat olması üzerine Bayhan'ın, eski jüri üyesini evinde geçmiş olsun ziyaretine gitmesiyle oldu.