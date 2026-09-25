Deniz Seki’ye yıllar sonra anlamlı ziyaret: Bayhan zor günlerinde yalnız bırakmadı!
Sahnelerin sevilen ismi Deniz Seki, geçtiğimiz aylarda Antalya konserinin ardından evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Tedavi sürecine evinde devam eden ünlü sanatçıyı dostları yalnız bırakmazken, yıllar sonra gerçekleşen sürpriz bir ziyaret dikkat çekti. Seki'yi hasta yatağında ziyaret eden isimlerin başında gelen Bayhan, bu anlamlı adımıyla magazin gündemine damga vurdu.
"Suya Hapsettim", "İyisin Tabii" ve "Hayat İki Bilet" gibi unutulmaz eserleriyle Türk pop müziğine damga vuran Deniz Seki, Antalya konserinin ardından evinde görünmez bir kaza atlattı. Evinin balkonunda köpeklerini beslediği sırada dengesini kaybedip düşen ünlü sanatçı, leğen kemiğindeki kırık ve omurgasındaki zedelenme nedeniyle acil ameliyata alınmıştı.
Sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından sık sık bilgilendirme yapan Seki, hakkında çıkan "balkondan aşağı düştü" iddialarının tamamen asılsız olduğunu vurgulamıştı. Sevenlerinin ve dostlarının geçmiş olsun mesajlarıyla destek olduğu ünlü sanatçı, konser alanları yerine hasta yatağından şarkı söylediği anları takipçileriyle paylaşmıştı.
İyileşme sürecini evinde sürdüren Deniz Seki'yi bu kez yıllar sonra barıştığı Bayhan ziyaret etti. Ünlü şarkıcı, bu anlamlı buluşmayı sosyal medya hesabından "Bayhan'ım ziyarete geldi" notuyla paylaşarak takipçilerine duyurdu.
DENİZ SEKİ VE BAYHAN ARASINDA NE OLMUŞTU?
Deniz Seki ile Bayhan Gürhan arasındaki gerilim, 2004 yılında yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasında patlak vermişti. Jüri koltuğunda oturan Deniz Seki, yarışmacı Bayhan'ın geçmişte hapis yatmış olmasını sert bir dille eleştirerek "Hapse giren adamdan popstar olmaz" çıkışında bulunmuş ve tepki göstererek jüri üyeliğinden çekilmişti.
İkili arasındaki bu sert polemik uzun yıllar magazin gündeminden düşmezken, ilerleyen dönemde Deniz Seki de benzer bir hukuki süreç yaşayarak cezaevine girdi. Kendisiyle aynı kaderi paylaşan eski jüri üyesini unutmayan Bayhan ise Seki'ye "Kader Arkadaşım" notu eşliğinde bir buket çiçek göndererek bir jest yapmıştı.
Yarışma döneminde yaptıkları açıklamalarla gündeme gelen ikili, uzun bir süre sonra yeniden bir araya gelmiş ve aralarındaki kırgınlığı geride bırakmıştı. Uzun yıllar boyunca iki isim de birbirleri hakkında olumlu açıklamalar yapsa da asıl barışma, Deniz Seki'nin evinde düşerek leğen kemiğini kırması ve ameliyat olması üzerine Bayhan'ın, eski jüri üyesini evinde geçmiş olsun ziyaretine gitmesiyle oldu.
Bayhan'ın zor gününde Deniz Seki'yi ziyaret etmesi, sanatçının sevenleri tarafından da ilgiyle karşılandı.
ESRA EROL DA ZİYARET ETTİ
Sanatçıyı hasta yatağında ziyaret eden isimler arasında ünlü sunucu Esra Erol da yer aldı.
Deniz Seki, Erol'un bu anlamlı ziyaretinden duyduğu mutluluğu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Benim vefalı arkadaşım, canım Esra Erol'um geldi. Nasıl mutlu etti beni…" ifadelerini kullandı.