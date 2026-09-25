Kardeş Payı ve Zeytin Ağacı gibi hem televizyon hem de dijital platformların başarılı yapımlarında hayat verdiği karakterlerle adından sıkça söz ettiren Seda Bakan, yalnızca oyunculuğuyla değil mizahi yönü ve sempatik tavırlarıyla da magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri.

Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde caz müzisyeni Ali Erel ile Ankara’da aile arasında yapılan samimi bir düğünle evlendi. 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile hayatını birleştiren ve bu mutlu evlilikten Leyla ile Ela adında iki kız çocuk sahibi olan başarılı oyuncu, bu kez kendine has tarzıyla tüm gözleri üzerine çevirmeyi başardı.