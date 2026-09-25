Seda Bakan’ın sıra dışı çizmeleri olay oldu! Hem tasarımı hem fiyatı gündeme damga vurdu
Samimi tavırları ve sempatik kişiliğiyle geniş bir hayran kitleye sahip olan oyuncu Seda Bakan, katıldığı davette tercih ettiği sıra dışı ayakkabısıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kamera karşısına geçen güzel oyuncunun ezber bozan çizmesi, tasarımı kadar dudak uçuklatan fiyatıyla da geceye damga vurdu.
Kardeş Payı ve Zeytin Ağacı gibi hem televizyon hem de dijital platformların başarılı yapımlarında hayat verdiği karakterlerle adından sıkça söz ettiren Seda Bakan, yalnızca oyunculuğuyla değil mizahi yönü ve sempatik tavırlarıyla da magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri.
2014 yılında müzisyen Ali Erel ile hayatını birleştiren ve bu mutlu evlilikten Leyla ile Ela adında iki kız çocuk sahibi olan başarılı oyuncu, bu kez kendine has tarzıyla tüm gözleri üzerine çevirmeyi başardı.
Etkinliklerdeki tarzıyla zaman zaman dikkat çeken oyuncu, bu kez siyah kombiniyle tüm bakışları üzerine topladı.
Siyah blazer elbisesini diz altına kadar uzanan parmak arası çizmelerle tamamladı. Parmakları açıkta bırakan ve ince topukla birleşen bu ayakkabı, çizme ile sandaleti aynı tasarımda buluşturdu.
Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan ayakkabı tercihi, tasarımı kadar fiyatıyla da çok konuşuldu.
58 BİN 500 TL DEĞERİNDE
Moda severleri ikiye bölen ve "Çizme mi sandalet mi?" dedirten ayakkabının fiyatı 58 bin 500 TL olduğu öğrenildi.
Ünlü oyuncunun sade stilinde, alışılmadık bu tasarım ile yüksek fiyatın birleşmesi magazin gündeminde geniş yer buldu.