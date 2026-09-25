Milli futbolcu Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül'den bebek müjdesi! Dört ay önce Roma'da evlenmişlerdi
Mayıs ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan milli futbolcu Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül, hayatlarında yeni bir heyecan yaşıyor. Roma'daki romantik düğünleriyle adlarından söz ettiren ünlü çift, ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi kulüplerin formasını da giyen Cengiz Ünder, Türkiye ve Avrupa'nın önemli takımlarında sahaya çıkmıştır.
İTALYA'DA GÖRKEMLİ DÜĞÜN
Başarılı futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu Bilge Yenigül ile olan ilişkisini Nisan 2026'da aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle resmiyete dökmüştü.
İkili, nişan töreninden yalnızca bir ay sonra İtalya'nın başkenti Roma'da görkemli bir düğünle evlendi.
Yakın arkadaşları ile ailelerinin katıldığı tören, oldukça şık bir atmosferde gerçekleşmişti.
BEBEK MÜJDESİ
Ünder ve Yenigül çiftinden ailelerini büyütecek müjdeli haber geldi.
Evliliklerinin üzerinden henüz dört ay geçmişken sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yapan ikili, ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.
Bilge Yenigül'ün belirginleşen karnıyla verdiği romantik pozlar kısa sürede büyük ilgi gördü.
Ünlü çiftin bu karelerine takipçileri tarafından "Sağlıkla gelsin" ve "Tebrik ederim" şeklinde binlerce yorum ve beğeni yağdı.