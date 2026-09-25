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Milli futbolcu Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül'den bebek müjdesi! Dört ay önce Roma'da evlenmişlerdi

Mayıs ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan milli futbolcu Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül, hayatlarında yeni bir heyecan yaşıyor. Roma'daki romantik düğünleriyle adlarından söz ettiren ünlü çift, ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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Milli futbolcu Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül'den bebek müjdesi! Dört ay önce Roma'da evlenmişlerdi

Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi kulüplerin formasını da giyen Cengiz Ünder, Türkiye ve Avrupa'nın önemli takımlarında sahaya çıkmıştır.

İTALYA'DA GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Başarılı futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu Bilge Yenigül ile olan ilişkisini Nisan 2026'da aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle resmiyete dökmüştü.

Çift, 2026 yılının Nisan ayında aile arasında sade bir törenle nişanlandı.Çift, 2026 yılının Nisan ayında aile arasında sade bir törenle nişanlandı.

İkili, nişan töreninden yalnızca bir ay sonra İtalya'nın başkenti Roma'da görkemli bir düğünle evlendi.

İlişkilerini çok uzatmak istemeyerek sadece bir ay sonra (24 Mayıs 2026) evlendiler.İlişkilerini çok uzatmak istemeyerek sadece bir ay sonra (24 Mayıs 2026) evlendiler.

Yakın arkadaşları ile ailelerinin katıldığı tören, oldukça şık bir atmosferde gerçekleşmişti.

Düğün için Roma'nın seçilmesi, Cengiz Ünder'in Avrupa kariyerinin en parlak dönemini bu şehirde geçirmesinden kaynaklanıyor.Düğün için Roma'nın seçilmesi, Cengiz Ünder'in Avrupa kariyerinin en parlak dönemini bu şehirde geçirmesinden kaynaklanıyor.

BEBEK MÜJDESİ

Ünder ve Yenigül çiftinden ailelerini büyütecek müjdeli haber geldi.

Çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları kareler.Çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları kareler.

Evliliklerinin üzerinden henüz dört ay geçmişken sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yapan ikili, ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Evlilik teklifi sürecinde Cengiz Ünder'in Bilge Yenigül'e aldığı 8 milyon TL değerindeki tektaş yüzük magazin basınında uzun süre konuşulmuştu.Evlilik teklifi sürecinde Cengiz Ünder'in Bilge Yenigül'e aldığı 8 milyon TL değerindeki tektaş yüzük magazin basınında uzun süre konuşulmuştu.

Bilge Yenigül'ün belirginleşen karnıyla verdiği romantik pozlar kısa sürede büyük ilgi gördü.

Cengiz Ünder'in eşinin karnını öptüğü ve sarıldığı romantik fotoğraflar, sosyal medyada kısa sürede binlerce tebrik ve beğeni topladı.Cengiz Ünder'in eşinin karnını öptüğü ve sarıldığı romantik fotoğraflar, sosyal medyada kısa sürede binlerce tebrik ve beğeni topladı.

Ünlü çiftin bu karelerine takipçileri tarafından "Sağlıkla gelsin" ve "Tebrik ederim" şeklinde binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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