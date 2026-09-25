Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi kulüplerin formasını da giyen Cengiz Ünder, Türkiye ve Avrupa'nın önemli takımlarında sahaya çıkmıştır.

İTALYA'DA GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Başarılı futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu Bilge Yenigül ile olan ilişkisini Nisan 2026'da aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle resmiyete dökmüştü.