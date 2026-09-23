Sümeyye Aydoğan reklam anlaşmasıyla kendini ödüllendirdi: Yeni cipiyle sokakların tozunu attırıyor!
Son dönemde yer aldığı projelerle yıldızı parlayan güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan, dev reklam anlaşmasından elde ettiği kazançla lüks bir cip satın aldı. 8 milyon TL değerindeki yeni aracıyla yollara düşen genç oyuncu, lüks otomobil tutkusuyla gündeme damga vurdu.
Televizyon ekranlarının sevilen oyuncusu Sümeyye Aydoğan, oyunculuk kariyerinin yanı sıra reklam projeleriyle de kazanç elde etmeye devam ediyor.
İddialara göre, güzel oyuncu, reklam filmlerinden kazandığı parayla kendisine yeni bir otomobil almaya karar verdi. Aydoğan'ın tercihi ise lüks otomobil dünyasının dikkat çeken modellerinden ünlü bir markanın cipi oldu.
Yaklaşık 8 milyon TL değerindeki aracıyla kendisini ödüllendiren oyuncu, yeni aracıyla sokakların tozunu atmaya başladı.
Kariyerindeki yükselişini sürdüren Sümeyye Aydoğan'ın reklam ve dizi projelerinden elde ettiği geliri kendisi için değerlendirmesi, genç oyuncunun lüks otomobillere olan ilgisini de gündeme getirdi.
Güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan, geçtiğimiz hafta bir tekstil firmasıyla reklam anlaşması yaptı. Oyuncu, buradan elde ettiği kazançla kendini ödüllendirdi. İddialara göre Aydoğan, yaklaşık 8 milyon TL değerindeki lüks bir markanın cipini satın aldı.