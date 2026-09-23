Televizyon ekranlarının sevilen oyuncusu Sümeyye Aydoğan , oyunculuk kariyerinin yanı sıra reklam projeleriyle de kazanç elde etmeye devam ediyor.

Pek çok kişinin yalnızca oyunculuğuyla tanıdığı Sümeyye Aydoğan'ın aslında bir şarkıcılık geçmişi de bulunmaktadır.

İddialara göre, güzel oyuncu, reklam filmlerinden kazandığı parayla kendisine yeni bir otomobil almaya karar verdi. Aydoğan'ın tercihi ise lüks otomobil dünyasının dikkat çeken modellerinden ünlü bir markanın cipi oldu.