Fotoğrafa "Her çiçek kendi vaktinde açar" mesajını ekleyen ünlü isim, bu cümlesiyle kafalarda soru işareti bıraktı.

Hakkında çıkan evlilik iddialarına kayıtsız kalmayan Akil, iddiaları esprili bir dille yalanladı: "Ben evleniyormuşum... Allah mutlu mesut etsin. Bir gidin bakın bakalım ben o düğünde orada mıyım!"

Pelin Akil ve Anıl Altan zamanla oluşan fikir ayrılıkları sebebiyle 2025'te boşanmışlardı.

2016'da evlenip 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, geçtiğimiz yıl yollarını ayırmıştı. Kızları için sık sık bir araya gelen güzel oyuncu, geçmişte tuttuğu günlüğe dair şu nostaljik itirafta bulunmuştu:

"Marmaris'teki yazlıkta küçükken bir aşkım vardı. Günlüğüme 'Umarım bir gün Anıl'la evlenirim' yazmışım. Yıllar sonra Anıl'la evlendim ama elbette aynı Anıl değildi..."