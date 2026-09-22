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Pelin Akil’den Barselona’da nefes kesen pozlar! Sarı elbisesiyle dikkat çekti, düştüğü notla merak uyandırdı

Çıktığı Barselona tatilinden renkli kareler paylaşan Pelin Akil, canlı görünümüyle beğeni topladı. Sarı elbisesiyle balkonda objektif karşısına geçen güzel oyuncu, paylaşımına eklediği notla kafalarda soru işareti bıraktı.

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Pelin Akil’den Barselona’da nefes kesen pozlar! Sarı elbisesiyle dikkat çekti, düştüğü notla merak uyandırdı

Suskunlar, Seksenler ve Arka Sıradakiler gibi ekranların fenomen yapımlarında rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pelin Akil, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Oyunculuk kariyerine Arka Sıradakiler dizisindeki Zehra karakteriyle adım attı.Oyunculuk kariyerine Arka Sıradakiler dizisindeki Zehra karakteriyle adım attı.

Son olarak Barselona'nın büyüleyici atmosferinde objektif karşısına geçen Pelin Akil, tatil pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

Pelin Akil'in Barselona'dan paylaştığı karelerPelin Akil'in Barselona'dan paylaştığı kareler

"HER ÇİÇEK KENDİ VAKTİNDE AÇAR"

Balkonda sarı, çiçek desenli elbisesiyle boy gösteren güzel oyuncu, kısa sürede bini aşkın etkileşim topladı. Tarihi mimarinin gölgesinde verdiği pozlarla tarzını konuşturan Akil, karelerin altına düştüğü notla asıl merakı uyandırdı.

Fotoğraf: Pelin Akil'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Pelin Akil'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

Fotoğrafa "Her çiçek kendi vaktinde açar" mesajını ekleyen ünlü isim, bu cümlesiyle kafalarda soru işareti bıraktı.

Pelin Akil’den Barselona’da nefes kesen pozlar! Sarı elbisesiyle dikkat çekti, düştüğü notla merak uyandırdı-5

Son dönemde adı sıkça "yeniden evleniyor" dedikodularıyla anılan güzel oyuncu, hakkında çıkan iddialara yanıt vererek sessizliğini bozmuştu.

HAKKINDA 'EVLENİYOR' DEDİKODULARI ÇIKMIŞTI

Hakkında çıkan evlilik iddialarına kayıtsız kalmayan Akil, iddiaları esprili bir dille yalanladı: "Ben evleniyormuşum... Allah mutlu mesut etsin. Bir gidin bakın bakalım ben o düğünde orada mıyım!"

Pelin Akil ve Anıl Altan zamanla oluşan fikir ayrılıkları sebebiyle 2025'te boşanmışlardı.Pelin Akil ve Anıl Altan zamanla oluşan fikir ayrılıkları sebebiyle 2025'te boşanmışlardı.

2016'da evlenip 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, geçtiğimiz yıl yollarını ayırmıştı. Kızları için sık sık bir araya gelen güzel oyuncu, geçmişte tuttuğu günlüğe dair şu nostaljik itirafta bulunmuştu:

"Marmaris'teki yazlıkta küçükken bir aşkım vardı. Günlüğüme 'Umarım bir gün Anıl'la evlenirim' yazmışım. Yıllar sonra Anıl'la evlendim ama elbette aynı Anıl değildi..."

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