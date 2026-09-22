Pelin Akil’den Barselona’da nefes kesen pozlar! Sarı elbisesiyle dikkat çekti, düştüğü notla merak uyandırdı
Çıktığı Barselona tatilinden renkli kareler paylaşan Pelin Akil, canlı görünümüyle beğeni topladı. Sarı elbisesiyle balkonda objektif karşısına geçen güzel oyuncu, paylaşımına eklediği notla kafalarda soru işareti bıraktı.
Suskunlar, Seksenler ve Arka Sıradakiler gibi ekranların fenomen yapımlarında rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pelin Akil, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Son olarak Barselona'nın büyüleyici atmosferinde objektif karşısına geçen Pelin Akil, tatil pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.
"HER ÇİÇEK KENDİ VAKTİNDE AÇAR"
Balkonda sarı, çiçek desenli elbisesiyle boy gösteren güzel oyuncu, kısa sürede bini aşkın etkileşim topladı. Tarihi mimarinin gölgesinde verdiği pozlarla tarzını konuşturan Akil, karelerin altına düştüğü notla asıl merakı uyandırdı.
Fotoğrafa "Her çiçek kendi vaktinde açar" mesajını ekleyen ünlü isim, bu cümlesiyle kafalarda soru işareti bıraktı.
Son dönemde adı sıkça "yeniden evleniyor" dedikodularıyla anılan güzel oyuncu, hakkında çıkan iddialara yanıt vererek sessizliğini bozmuştu.
HAKKINDA 'EVLENİYOR' DEDİKODULARI ÇIKMIŞTI
Hakkında çıkan evlilik iddialarına kayıtsız kalmayan Akil, iddiaları esprili bir dille yalanladı: "Ben evleniyormuşum... Allah mutlu mesut etsin. Bir gidin bakın bakalım ben o düğünde orada mıyım!"
2016'da evlenip 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, geçtiğimiz yıl yollarını ayırmıştı. Kızları için sık sık bir araya gelen güzel oyuncu, geçmişte tuttuğu günlüğe dair şu nostaljik itirafta bulunmuştu:
"Marmaris'teki yazlıkta küçükken bir aşkım vardı. Günlüğüme 'Umarım bir gün Anıl'la evlenirim' yazmışım. Yıllar sonra Anıl'la evlendim ama elbette aynı Anıl değildi..."