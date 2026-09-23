Sadece oyuncu değil; aynı zamanda senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirmen olarak da çalıştı.

"STRESSİZ İŞ BULDUM"

Eski enerjisine kavuşan usta komedyen, soluğu bu kez Maslak Oto Sanayi'de aldı. Sanayide adeta yeni bir meslek edinmiş gibi poz veren Yılmaz, o renkli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.