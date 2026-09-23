Sigarayı bırakıp kilo veren Cem Yılmaz Maslak Sanayiden paylaştı: “Stressiz iş buldum”
Geçtiğimiz aylarda geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlığına kavuştuktan sonra yine kendine has mizahıyla adından söz ettirdi. Yaşam tarzını baştan aşağı değiştiren, sigarayı bırakıp kilo veren usta sanatçı, doktorların "stresten uzak dur" tavsiyesini Maslak Oto Sanayi’den yaptığı esprili bir paylaşımla taçlandırdı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Cem Yılmaz'ın, kalbini besleyen ana damarlardan birinin tıkalı olduğu anlaşılmıştı.
Geçirdiği anjiyo operasyonuyla kalbine stent takılan ve bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilen ünlü komedyen, iyileşme sürecinde radikal kararlar aldı.
Geçirdiği operasyonun ardından beslenme ve yaşam düzenini yenileyen sanatçı, sağlık yolculuğundaki son durumu "Evet sigarayı bıraktım, kiloyu verdim... İstediğiniz her şeyi yaptım. Sıra toplumda bakalım." sözleriyle duyurarak hem hayranlarının içini rahatlatmış hem de yüzleri güldürmüştü.
"STRESSİZ İŞ BULDUM"
Eski enerjisine kavuşan usta komedyen, soluğu bu kez Maslak Oto Sanayi'de aldı. Sanayide adeta yeni bir meslek edinmiş gibi poz veren Yılmaz, o renkli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Doktorların "stresten uzak duracaksın" tavsiyesine gönderme yaparak paylaşımına "Stressiz iş buldum" notunu düşen ünlü komedyen, hem sağlık durumunun gayet iyi olduğunu gözler önüne serdi hem de sosyal medyada neşe kaynağı oldu.