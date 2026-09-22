Murat Pilevneli ile evliliğinden olan kızı Sare'nin Paris'teki ünlü sanat okulu Lycée Molière 'e kabul edilmesinin ardından harekete geçen Ünsal; Mirgün Cabas'tan olan oğlu Civan Mert'i de yanına alarak Paris'te yeni bir hayat kurdu. İstanbul'daki yaşamını arkasında bırakan ünlü oyuncu, Fransa'daki yeni günlerinden paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Mirgün Cabas ile Berlin'de evlenmiş ve bu birliktelikten Civan Mert adında bir oğlu olmuştur.

Diğer yandan magazin kulislerinde çiftin ayrılığıyla ilgili ihanet iddiaları da gündeme geldi. Emir Ulusoy'un ihanet ettiği yönündeki dedikodular dolaşsa da Tuba Ünsal bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

BÜLENT CANKURT KÖŞESİNDE KONUYU ŞÖYLE KALEME ALDI:

"Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın hayatında radikal değişiklikler yaptığını öğrendim! Ünsal, hem Ekim 2024'ten beri birlikte olduğu genç sevgilisi Emir Ulusoy'u hem de çok sevdiği İstanbul'u terk etmiş. Evet, yanlış okumadınız…

Önceki gün konuştuğum Ünsal, Murat Pilevneli'den olan kızı Sare, Paris'teki ünlü sanat okulu Lycée Molière'e kabul edilince, Mirgün Cabas'tan olan oğlu Civan Mert'i de alıp Sare'nin peşinden Paris'e gittiğini söyledi.

Paris'e yerleşip çocuklarıyla birlikte yeni bir hayat kurduğunu belirten güzel oyuncuya, özel hayatındaki radikal değişikliğin sebebini de sordum. Emir Ulusoy ile iki yıldır süren ilişkisini, araya mesafe girdiği için yürütemeyeceğini düşünüp bitirme kararı aldığını ifade etti.

Bu arada, Emir Ulusoy'un ihanet ettiği ve bu yüzden ayrıldıkları yönünde dedikodular da ortalarda dolaşıyor ama beyan esastır. Tuba Ünsal, çocuklarıyla Paris'te kurduğu yeni hayatında mutlu olur umarım."