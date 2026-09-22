Tuba Ünsal’dan radikal karar: İki yıllık ilişkisini bitiren ünlü oyuncu İstanbul’u terk edip Paris’e taşındı!
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, hayatında aldığı radikal kararlarla yepyeni bir sayfaya yelken açtı. Ekim 2024’ten bu yana birlikte olduğu iş insanı Emir Ulusoy ile ilişkisini noktalayan Ünsal, tutkuyla bağlı olduğu İstanbul’u terk ederek çocuklarıyla birlikte Paris’e yerleşti.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Ruhumun Aynası, Gecenin Ucunda ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi birçok başarılı projede rol alan Tuba Ünsal, son dönemde hem açıklamaları hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyordu.
İKİ YILLIK İLİŞKİ BİTTİ
Tuba Ünsal ile inşaat şirketi sahibi iş insanı Emir Ulusoy'un ilişkisi, ilk dönemlerinde aralarındaki 11 yaş fark nedeniyle uzun süre konuşulmuştu. Sosyal medyada sık sık eğlenceli anlarını paylaşan çift, yaklaşık iki yıldır devam eden birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı.
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre; Ünsal, iki yıldır birlikte olduğu Emir Ulusoy ile olan ilişkisini araya giren mesafeler nedeniyle yürütemeyeceğini düşünerek bitirdiğini ifade etti.
ÇOCUKLARI İÇİN İSTANBUL'U TERK ETTİ
Ayrılık kararının ardından radikal bir adım daha atan güzel oyuncu, çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrılarak Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşti.
Murat Pilevneli ile evliliğinden olan kızı Sare'nin Paris'teki ünlü sanat okulu Lycée Molière'e kabul edilmesinin ardından harekete geçen Ünsal; Mirgün Cabas'tan olan oğlu Civan Mert'i de yanına alarak Paris'te yeni bir hayat kurdu. İstanbul'daki yaşamını arkasında bırakan ünlü oyuncu, Fransa'daki yeni günlerinden paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.
İHANET İDDİALARINA SESSİZ KALDI
Diğer yandan magazin kulislerinde çiftin ayrılığıyla ilgili ihanet iddiaları da gündeme geldi. Emir Ulusoy'un ihanet ettiği yönündeki dedikodular dolaşsa da Tuba Ünsal bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.
BÜLENT CANKURT KÖŞESİNDE KONUYU ŞÖYLE KALEME ALDI:
"Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın hayatında radikal değişiklikler yaptığını öğrendim! Ünsal, hem Ekim 2024'ten beri birlikte olduğu genç sevgilisi Emir Ulusoy'u hem de çok sevdiği İstanbul'u terk etmiş. Evet, yanlış okumadınız…
Önceki gün konuştuğum Ünsal, Murat Pilevneli'den olan kızı Sare, Paris'teki ünlü sanat okulu Lycée Molière'e kabul edilince, Mirgün Cabas'tan olan oğlu Civan Mert'i de alıp Sare'nin peşinden Paris'e gittiğini söyledi.
Paris'e yerleşip çocuklarıyla birlikte yeni bir hayat kurduğunu belirten güzel oyuncuya, özel hayatındaki radikal değişikliğin sebebini de sordum. Emir Ulusoy ile iki yıldır süren ilişkisini, araya mesafe girdiği için yürütemeyeceğini düşünüp bitirme kararı aldığını ifade etti.
Bu arada, Emir Ulusoy'un ihanet ettiği ve bu yüzden ayrıldıkları yönünde dedikodular da ortalarda dolaşıyor ama beyan esastır. Tuba Ünsal, çocuklarıyla Paris'te kurduğu yeni hayatında mutlu olur umarım."