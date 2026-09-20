ALİ'NİN DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL KONSEPT Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, Ali'nin ilk doğum günü kutlamasında orman ve hayvan figürlerinin öne çıktığı özel bir konsept tercih etti.

1'İNCİ YAŞ GÜNÜNE ÖZEL SÜSLEMELER Renkli detaylarla hazırlanan organizasyonda Ali'nin 1'inci yaş gününe özel süslemeler dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA RENKLİ ANLARI PAYLAŞTI Zeynep Mayruk, oğullarının doğum gününde yaşanan neşeli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan karelerde Ali'nin doğum günü için hazırlanan özel organizasyondan görüntüler yer aldı.