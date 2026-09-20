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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un oğlu minik Ali 1 yaşına bastı! Orman konseptli renkli kutlama

2024 yılında hayatlarını birleştiren Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, ilk göz ağrıları oğulları Ali'nin 1. yaş gününü renkli ve eğlenceli bir organizasyonla kutladı. Zeynep Mayruk'un orman konseptli partiden paylaştığı renkli kareler ve oğluna yazdığı duygusal mesaj sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un oğlu minik Ali 1 yaşına bastı! Orman konseptli renkli kutlama

Oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk'un oğulları Ali, 1'inci yaşına bastı.

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk oğulları Ali'nin doğum gününü kutladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk oğulları Ali'nin doğum gününü kutladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

ANNE-BABA OLMA MUTLULUĞU

2024 yılında nikâh masasına oturan çift, 2025 yılının Eylül ayında oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un oğlu minik Ali 1 yaşına bastı! Orman konseptli renkli kutlama-3

RENKLİ VE EĞLENCELİ ORGANİZASYON

Sarıtaş ve Mayruk, oğullarının ilk yaş gününü unutulmaz kılmak için renkli ve eğlenceli bir doğum günü organizasyonu düzenledi.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un oğlu minik Ali 1 yaşına bastı! Orman konseptli renkli kutlama-4

ALİ'NİN DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL KONSEPT

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, Ali'nin ilk doğum günü kutlamasında orman ve hayvan figürlerinin öne çıktığı özel bir konsept tercih etti.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un oğlu minik Ali 1 yaşına bastı! Orman konseptli renkli kutlama-5

1'İNCİ YAŞ GÜNÜNE ÖZEL SÜSLEMELER

Renkli detaylarla hazırlanan organizasyonda Ali'nin 1'inci yaş gününe özel süslemeler dikkat çekti.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un oğlu minik Ali 1 yaşına bastı! Orman konseptli renkli kutlama-6

SOSYAL MEDYADA RENKLİ ANLARI PAYLAŞTI

Zeynep Mayruk, oğullarının doğum gününde yaşanan neşeli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Paylaşılan karelerde Ali'nin doğum günü için hazırlanan özel organizasyondan görüntüler yer aldı.

Zeynep Mayruk'tan oğlu Ali'ye duygusal sözler.Zeynep Mayruk'tan oğlu Ali'ye duygusal sözler.

ZEYNEP MAYRUK'TAN OĞLUNA DUYGUSAL MESAJ

Zeynep Mayruk, sosyal medya hesabından oğlu Ali'yle olan karesini paylaşarak şu sözleri ifade etti:

İyi ki geldin Ali! İyi ki beni senin annen yaptın. Beni hiç değiştirmedin; sadece kalbimde varlığını bilmediğim kapılar açtın. Ve her gün yenileri açılmaya devam ediyor. Biz seninle tahmin edemediğim kadar iyi bir ikili olduk.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un oğlu minik Ali 1 yaşına bastı! Orman konseptli renkli kutlama-8

"HEP GÜZEL BAHSETMENİ DİLERİM"

Hayatın boyunca benden hep güzel bahsetmeni dilerim. Ben zaten anneyim; senden hep öyle bahsedeceğim belli. Babandan gelen her parçan, benden gelen her dokunuş sana hep mutluluk ve sağlık versin. Ah, ne çok seviyorum seni, bir bilsen! İyi ki doğdun!

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