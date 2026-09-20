Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un oğlu minik Ali 1 yaşına bastı! Orman konseptli renkli kutlama
2024 yılında hayatlarını birleştiren Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, ilk göz ağrıları oğulları Ali'nin 1. yaş gününü renkli ve eğlenceli bir organizasyonla kutladı. Zeynep Mayruk'un orman konseptli partiden paylaştığı renkli kareler ve oğluna yazdığı duygusal mesaj sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk'un oğulları Ali, 1'inci yaşına bastı.
ANNE-BABA OLMA MUTLULUĞU
2024 yılında nikâh masasına oturan çift, 2025 yılının Eylül ayında oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
RENKLİ VE EĞLENCELİ ORGANİZASYON
Sarıtaş ve Mayruk, oğullarının ilk yaş gününü unutulmaz kılmak için renkli ve eğlenceli bir doğum günü organizasyonu düzenledi.
ALİ'NİN DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL KONSEPT
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, Ali'nin ilk doğum günü kutlamasında orman ve hayvan figürlerinin öne çıktığı özel bir konsept tercih etti.
1'İNCİ YAŞ GÜNÜNE ÖZEL SÜSLEMELER
Renkli detaylarla hazırlanan organizasyonda Ali'nin 1'inci yaş gününe özel süslemeler dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA RENKLİ ANLARI PAYLAŞTI
Zeynep Mayruk, oğullarının doğum gününde yaşanan neşeli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Paylaşılan karelerde Ali'nin doğum günü için hazırlanan özel organizasyondan görüntüler yer aldı.
ZEYNEP MAYRUK'TAN OĞLUNA DUYGUSAL MESAJ
Zeynep Mayruk, sosyal medya hesabından oğlu Ali'yle olan karesini paylaşarak şu sözleri ifade etti:
İyi ki geldin Ali! İyi ki beni senin annen yaptın. Beni hiç değiştirmedin; sadece kalbimde varlığını bilmediğim kapılar açtın. Ve her gün yenileri açılmaya devam ediyor. Biz seninle tahmin edemediğim kadar iyi bir ikili olduk.
"HEP GÜZEL BAHSETMENİ DİLERİM"
Hayatın boyunca benden hep güzel bahsetmeni dilerim. Ben zaten anneyim; senden hep öyle bahsedeceğim belli. Babandan gelen her parçan, benden gelen her dokunuş sana hep mutluluk ve sağlık versin. Ah, ne çok seviyorum seni, bir bilsen! İyi ki doğdun!