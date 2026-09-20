Doktorlar Ela'nın Levent'le 18 yıllık hesabı bir tokatla kapandı: Efsane ikili yıllar sonra bir arada
Ekranların unutulmaz ikilisi Yasemin Ergene ile Kutsi, tam 18 yıl sonra yeniden aynı sette karşı karşıya geldi. 2006 yapımı "Doktorlar" dizisinde nikah günü gelinliğiyle terk edilen Ela ile Levent’in sürpriz buluşması magazin gündemini salladı. Ergene’nin Kutsi’ye attığı tokat ve sarf ettiği sözler sosyal medyayı kasıp kavururken, paylaşılan görüntülere "18 yıl sonra alınan intikam" yorumları yağdı.
Bir döneme damga vuran "Doktorlar" dizisinin unutulmaz karakterleri Ela ve Levent, 18 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu.
DOKTORLAR KARAKTERLERİ YENİDEN BİR ARADA
2006-2011 yılları arasında yayınlanan "Doktorlar" dizisinde Ela karakterini Yasemin Ergene, Doktor Levent karakterini ise Kutsi canlandırmıştı.
Dizinin en çok hatırlanan çiftleri arasında yer alan Ela ve Levent'in yıllar sonra yeniden aynı yapımda buluşması "Doktorlar" hayranları arasında büyük ilgi gördü.
"18 YIL SONRA ALINAN İNTİKAM"
Dizinin yapımcısı Yasemin Ergene ile Kutsi'nin dizideki ilk buluşmasına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımına "18 yıl sonra alınan intikam" notunu düşerek ikilinin "Doktorlar"daki hikâyesine gönderme yaptı.
SOSYAL MEDYADAN YOĞUN İLGİ
Görüntülere "İçimin yağları eridi", "Yıllar sonra intikam alındı", "Bu sahneyi çok bekledik" gibi yorumlar geldi.
BÜYÜK YÜZLEŞME
Yeni bölümden paylaşılan sahnede Yasemin Ergene'nin hayat verdiği karakter ile Kutsi'nin canlandırdığı karakter arasında dikkat çeken bir yüzleşme yaşandı.
ELA'DAN LEVENT'E TOKAT
Ergene'nin karakteri, Kutsi'nin karşısına çıkarak ona tokat attı ve şu sözleri söyledi:
"18 yıl sonra benim karşıma çıkıp bu soruyu nasıl sorarsın?"
"BU İŞİN AŞKINA OLAN İNANCIMI KAYBETTİĞİM İÇİN"
Kutsi'nin karakteri ise bu sözlere şu yanıtı verdi:
"Bu işin aşkına olan inancımı kaybettiğim için demek ki..."
LEVENT ELA'YI NİKAH GÜNÜ TERK ETMİŞTİ
Dizide Kutsi'nin canlandırdığı Levent, Ela ile evlenmekten vazgeçmiş ve nikah günü genç doktoru terk etmişti.
Levent'in düğün günü aldığı bu karar, dizinin en çok konuşulan sahnelerinden biri olmuştu.
"ELA'YI NEDEN BIRAKTIN?"
"Doktorlar"daki ayrılık sahnesinin etkisi yıllar sonra da devam etti. Kutsi, 2026 yılında verdiği bir konserde bir hayranının "Ela'yı neden bıraktın?" sorusuyla karşılaştı.
Kutsi ise sorunun muhatabının kendisi değil, canlandırdığı Levent karakteri olduğunu belirterek o sahne nedeniyle yıllardır tepki gördüğünü ifade etti.
KUTSİ'NİN KARAKTERİ MERAK KONUSU
Yasemin Ergene ile karşı karşıya gelecek olan Kutsi'nin hangi karakteri canlandıracağı ve hikâyeye nasıl dahil olacağı henüz açıklanmadı.