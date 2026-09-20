"ELA'YI NEDEN BIRAKTIN?"

"Doktorlar"daki ayrılık sahnesinin etkisi yıllar sonra da devam etti. Kutsi, 2026 yılında verdiği bir konserde bir hayranının "Ela'yı neden bıraktın?" sorusuyla karşılaştı.

Kutsi ise sorunun muhatabının kendisi değil, canlandırdığı Levent karakteri olduğunu belirterek o sahne nedeniyle yıllardır tepki gördüğünü ifade etti.