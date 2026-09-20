"BU KARDEŞİMİZ ÖYLE BİRİ DEĞİLDİ"

Ünlü şarkıcı, olayın yalnızca sigara içilmesiyle ilgili olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Güzel üslup, güzel üsluptan anlayacağını bildiğin insana kullanılır. Ki bu kardeşimiz öyle biri değildi. Konu sadece sigara içmesi değil, uzunca bir süre etrafında eğlenenleri rahatsız etmesi ve protokol alanına kimse alınmıyorken onun istediği gibi dolaşabilmesiydi. 'Sen kimin torpillisisin?' sorum da bu yüzden. NOT: 'Keko' 'birader,kardeş' demektir."