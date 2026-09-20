Oğuzhan Koç konseri durdurup sahne önüne müdahale etti: "Buranın ağası sen misin lan keko?"
Sahne önünden rahat tavırlarla ve elinde sigarayla geçen izleyiciyi fark eden Oğuzhan Koç, mikrofonu eline alıp adeta ateş püskürdü. İzleyicinin alandan çıkarılmasını isteyen ve "Bazı gençler cahil, öğrenecekler" diyen Koç, gelen tepkiler üzerine üslubunu savunarak "Güzel üslup, anlayacak insana kullanılır" ifadelerini kullandı.
Edirne'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali kapsamında Oğuzhan Koç sahne aldı.
DURUMA MÜDAHALE ETTİ
Ünlü şarkıcı, performansı sırasında sahnenin hemen önünden sigara içerek geçen bir kişiyi fark edince şarkısını yarıda keserek duruma müdahale etti.
Alanda yaşanan gergin anlar, izleyiciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
"SÖNDÜR BAKAYIM SİGARANI"
Şarkısını söylemeye ara veren Oğuzhan Koç, sahnenin önünden geçen izleyiciye dönerek sigarasını söndürmesini istedi. Koç, şu sözlerle izleyiciye seslendi:
"Söndür bakayım onu. Şşt, bir dakika. Kardeşim, yakışıklım"
"BÖYLELERİNE HADDİNİ BİLDİRECEKSİNİZ"
Ardından kişinin sahne önünden geçiş biçimine de tepki gösteren Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şuradan dibimden şöyle kolunda kol çantasıyla ve böyle sigarayla geçtin ya artist artist, söndür bakayım sigaranı! Tövbe, böylelerine haddini bildireceksiniz"
"BURANIN AĞASI SEN MİSİN LAN KEKO?"
Koç, tepkisinin devamında şu ifadeleri kullandı:
"Buranın ağası sen misin lan keko? Bana değilse protokole saygın olsun. Kimin torpillisisin sen?"
"ÇIK DIŞARI HADİ ÇIK BAKAYIM"
Oğuzhan Koç, izleyicinin konser alanından çıkarılmasını isteyerek tepkisini sürdürdü. Ünlü şarkıcı şöyle konuştu:
"Lan, nereden geçiyorsun sen öyle! Çık dışarı, hadi çık bakayım. Eline almış sigarayı, salına salına geçiyor. Lan, hadi bana saygın yok, bari protokole olsun"
"BAZI GENÇLER CAHİL"
Yaşanan krizin ardından Koç, sahneden dinleyicilerine seslenmeye devam etti.
Şarkıcı, "Bazı gençler cahil, öğrenecekler" değerlendirmesinde bulundu.
GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Sahnede yaşanan anların sosyal medyada paylaşılması üzerine görüntüler kısa sürede gündem oldu.
OĞUZHAN KOÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Oğuzhan Koç, konser sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle gelen tepkilere de yanıt verdi.
"BU KARDEŞİMİZ ÖYLE BİRİ DEĞİLDİ"
Ünlü şarkıcı, olayın yalnızca sigara içilmesiyle ilgili olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Güzel üslup, güzel üsluptan anlayacağını bildiğin insana kullanılır. Ki bu kardeşimiz öyle biri değildi. Konu sadece sigara içmesi değil, uzunca bir süre etrafında eğlenenleri rahatsız etmesi ve protokol alanına kimse alınmıyorken onun istediği gibi dolaşabilmesiydi. 'Sen kimin torpillisisin?' sorum da bu yüzden. NOT: 'Keko' 'birader,kardeş' demektir."