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Oğuzhan Koç konseri durdurup sahne önüne müdahale etti: "Buranın ağası sen misin lan keko?"

Sahne önünden rahat tavırlarla ve elinde sigarayla geçen izleyiciyi fark eden Oğuzhan Koç, mikrofonu eline alıp adeta ateş püskürdü. İzleyicinin alandan çıkarılmasını isteyen ve "Bazı gençler cahil, öğrenecekler" diyen Koç, gelen tepkiler üzerine üslubunu savunarak "Güzel üslup, anlayacak insana kullanılır" ifadelerini kullandı.

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Oğuzhan Koç konseri durdurup sahne önüne müdahale etti: "Buranın ağası sen misin lan keko?"

Edirne'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali kapsamında Oğuzhan Koç sahne aldı.

Oğuzhan Koç, sahnenin hemen önünden sigara içerek geçen kişiye müdahale etti. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Oğuzhan Koç, sahnenin hemen önünden sigara içerek geçen kişiye müdahale etti. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Ünlü şarkıcı, performansı sırasında sahnenin hemen önünden sigara içerek geçen bir kişiyi fark edince şarkısını yarıda keserek duruma müdahale etti.

Video Oynatma İkonu Oğuzhan Koç'tan konserde sigara tepkisi

Alanda yaşanan gergin anlar, izleyiciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Oğuzhan Koç konseri durdurup sahne önüne müdahale etti: "Buranın ağası sen misin lan keko?"-3

"SÖNDÜR BAKAYIM SİGARANI"

Şarkısını söylemeye ara veren Oğuzhan Koç, sahnenin önünden geçen izleyiciye dönerek sigarasını söndürmesini istedi. Koç, şu sözlerle izleyiciye seslendi:

"Söndür bakayım onu. Şşt, bir dakika. Kardeşim, yakışıklım"

Oğuzhan Koç konseri durdurup sahne önüne müdahale etti: "Buranın ağası sen misin lan keko?"-4

"BÖYLELERİNE HADDİNİ BİLDİRECEKSİNİZ"

Ardından kişinin sahne önünden geçiş biçimine de tepki gösteren Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şuradan dibimden şöyle kolunda kol çantasıyla ve böyle sigarayla geçtin ya artist artist, söndür bakayım sigaranı! Tövbe, böylelerine haddini bildireceksiniz"

Oğuzhan Koç konseri durdurup sahne önüne müdahale etti: "Buranın ağası sen misin lan keko?"-5

"BURANIN AĞASI SEN MİSİN LAN KEKO?"

Koç, tepkisinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Buranın ağası sen misin lan keko? Bana değilse protokole saygın olsun. Kimin torpillisisin sen?"

Oğuzhan Koç konseri durdurup sahne önüne müdahale etti: "Buranın ağası sen misin lan keko?"-6

"ÇIK DIŞARI HADİ ÇIK BAKAYIM"

Oğuzhan Koç, izleyicinin konser alanından çıkarılmasını isteyerek tepkisini sürdürdü. Ünlü şarkıcı şöyle konuştu:

"Lan, nereden geçiyorsun sen öyle! Çık dışarı, hadi çık bakayım. Eline almış sigarayı, salına salına geçiyor. Lan, hadi bana saygın yok, bari protokole olsun"

Oğuzhan Koç konseri durdurup sahne önüne müdahale etti: "Buranın ağası sen misin lan keko?"-7

"BAZI GENÇLER CAHİL"

Yaşanan krizin ardından Koç, sahneden dinleyicilerine seslenmeye devam etti.

Şarkıcı, "Bazı gençler cahil, öğrenecekler" değerlendirmesinde bulundu.

Oğuzhan Koç konseri durdurup sahne önüne müdahale etti: "Buranın ağası sen misin lan keko?"-8

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Sahnede yaşanan anların sosyal medyada paylaşılması üzerine görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Oğuzhan Koç, gelen eleştirilerin üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Oğuzhan Koç, gelen eleştirilerin üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

OĞUZHAN KOÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Oğuzhan Koç, konser sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle gelen tepkilere de yanıt verdi.

Oğuzhan Koç konseri durdurup sahne önüne müdahale etti: "Buranın ağası sen misin lan keko?"-10

"BU KARDEŞİMİZ ÖYLE BİRİ DEĞİLDİ"

Ünlü şarkıcı, olayın yalnızca sigara içilmesiyle ilgili olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Güzel üslup, güzel üsluptan anlayacağını bildiğin insana kullanılır. Ki bu kardeşimiz öyle biri değildi. Konu sadece sigara içmesi değil, uzunca bir süre etrafında eğlenenleri rahatsız etmesi ve protokol alanına kimse alınmıyorken onun istediği gibi dolaşabilmesiydi. 'Sen kimin torpillisisin?' sorum da bu yüzden. NOT: 'Keko' 'birader,kardeş' demektir."

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