Ekranlardan uzak olan Esra Bilgiç’ten yeni paylaşım! Son fotoğrafları takipçilerinden tam not aldı
Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yeni fotoğraflar yayınlayan ünlü oyuncu, son kareleriyle takipçilerinden tam not aldı.
''Diriliş Ertuğrul'', ''Bir Umut Yeter'' ve ''Adanış: Kutsal Kavga'' gibi başarılı projelerdeki performansıyla hafızalara kazınan Esra Bilgiç, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.
Yaklaşık iki yıldır Faruk Sabancı ile gözlerden uzak ve mutlu bir birliktelik sürdüren Bilgiç, sevgilisiyle paylaştığı romantik karelerle sık sık gündeme geliyor.
Son dönemde magazin kulislerinde çiftin İtalya ve İstanbul'da düğün yapacağı yönünde evlilik iddiaları ortaya atılmıştı.
Ancak Faruk Sabancı, ilişkilerinin çok güzel gittiğini fakat şu an için somut bir evlilik planlarının bulunmadığını belirterek bu iddialara noktayı koymuştu.
İlişkilerini kendi sınırları dâhilinde ve büyük bir uyum içinde sürdüren ünlü çift, geçtiğimiz günlerde yaz aylarından kalan romantik anlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Sosyal medyadaki aktifliğini sürdüren Esra Bilgiç, son paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Oyuncunun göz kamaştıran kareleri, kısa sürede sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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