Yonca Evcimik'in 63. yaş partisine “İyi ki Doğdun 90'lar kraliçesi” yazılı pasta damga vurdu
Yıllara meydan okuyan güzelliği ve bitmeyen enerjisiyle Türk pop müziğine damga vuran Yonca Evcimik, yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. Sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin akın ettiği görkemli gecede, neşeli ve renkli anlar sosyal medyaya damgasını vurdu.
"Yoncimik" lakabıyla hafızalara kazınan usta sanatçı için yakın dostları sürpriz bir doğum günü partisi organize etti.
"İyi ki Doğdun 90'lar Kraliçesi"
63. yaşını kutlayan Evcimik, fit görüntüsü ve gençlik dolu halleriyle gündem olurken, gece için özel olarak hazırlanan pasta da dikkat çekti. Pastanın üzerindeki "İyi ki Doğdun 90'lar kraliçesi" notu, gecenin unutulmaz detayları arasında yerini aldı.
Eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü popçu, gönderisine şu duygusal notu ekleyerek tüm sevenlerine teşekkür etti: "Yeni yaşım güzelliklerle gelsin. Tüm sevdiklerimle, beni sevenlerle yeni güzel anılara... Çok teşekkür ederim."
"Alırım Bir Maşallahınızı"
Ayrıca kutlama öncesi hazırlık sürecinden kareleri de takipçilerinin beğenisine sunan güzel sanatçı, paylaşımına "Doğum günü kızı geceye hazır! Alırım bir maşallahınızı lütfen... İyi ki doğmuşum" notunu düştü.
Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, sanatçının hayranları ve dostları yorum yağmuruyla Yonca Evcimik'in yeni yaşını tebrik etti.