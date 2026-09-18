CANLI YAYIN
Geri

Yonca Evcimik'in 63. yaş partisine “İyi ki Doğdun 90'lar kraliçesi” yazılı pasta damga vurdu

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve bitmeyen enerjisiyle Türk pop müziğine damga vuran Yonca Evcimik, yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. Sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin akın ettiği görkemli gecede, neşeli ve renkli anlar sosyal medyaya damgasını vurdu.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yonca Evcimik'in 63. yaş partisine “İyi ki Doğdun 90'lar kraliçesi” yazılı pasta damga vurdu

"Yoncimik" lakabıyla hafızalara kazınan usta sanatçı için yakın dostları sürpriz bir doğum günü partisi organize etti.

Yonca Evcimik, 1991 yılında ilk albümü ʺAboneʺyi piyasaya sürmüştü.Yonca Evcimik, 1991 yılında ilk albümü ʺAboneʺyi piyasaya sürmüştü.

"İyi ki Doğdun 90'lar Kraliçesi"

63. yaşını kutlayan Evcimik, fit görüntüsü ve gençlik dolu halleriyle gündem olurken, gece için özel olarak hazırlanan pasta da dikkat çekti. Pastanın üzerindeki "İyi ki Doğdun 90'lar kraliçesi" notu, gecenin unutulmaz detayları arasında yerini aldı.

Kariyeri boyunca birçok hit parçaya imza atmıştır.Kariyeri boyunca birçok hit parçaya imza atmıştır.

Eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü popçu, gönderisine şu duygusal notu ekleyerek tüm sevenlerine teşekkür etti: "Yeni yaşım güzelliklerle gelsin. Tüm sevdiklerimle, beni sevenlerle yeni güzel anılara... Çok teşekkür ederim."

"Alırım Bir Maşallahınızı"

Ayrıca kutlama öncesi hazırlık sürecinden kareleri de takipçilerinin beğenisine sunan güzel sanatçı, paylaşımına "Doğum günü kızı geceye hazır! Alırım bir maşallahınızı lütfen... İyi ki doğmuşum" notunu düştü.

Aynı zamanda Çılgın Bediş'te başrol ʺBedişʺ karakterini canlandırarak televizyon dünyasında da büyük bir başarı yakalamıştır.Aynı zamanda Çılgın Bediş'te başrol ʺBedişʺ karakterini canlandırarak televizyon dünyasında da büyük bir başarı yakalamıştır.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, sanatçının hayranları ve dostları yorum yağmuruyla Yonca Evcimik'in yeni yaşını tebrik etti.

Sinan Akçıl gözlükleri taktı şifreyi verdi! "Clark Kent" modunda gizli aşk: "Kimse yakalayamıyor"
SONRAKİ HABER

Sinan Akçıl'ın şok itirafı: Meğer ilişkisi varmış
Sude Kuş
Sude Kuş Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler