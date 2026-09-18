"Yoncimik" lakabıyla hafızalara kazınan usta sanatçı için yakın dostları sürpriz bir doğum günü partisi organize etti.

63. yaşını kutlayan Evcimik, fit görüntüsü ve gençlik dolu halleriyle gündem olurken, gece için özel olarak hazırlanan pasta da dikkat çekti. Pastanın üzerindeki "İyi ki Doğdun 90'lar kraliçesi" notu, gecenin unutulmaz detayları arasında yerini aldı.

Kariyeri boyunca birçok hit parçaya imza atmıştır.

Eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü popçu, gönderisine şu duygusal notu ekleyerek tüm sevenlerine teşekkür etti: "Yeni yaşım güzelliklerle gelsin. Tüm sevdiklerimle, beni sevenlerle yeni güzel anılara... Çok teşekkür ederim."

"Alırım Bir Maşallahınızı"

Ayrıca kutlama öncesi hazırlık sürecinden kareleri de takipçilerinin beğenisine sunan güzel sanatçı, paylaşımına "Doğum günü kızı geceye hazır! Alırım bir maşallahınızı lütfen... İyi ki doğmuşum" notunu düştü.