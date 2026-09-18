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Biran Damla Yılmaz'dan hastane odasından paylaşım! Ameliyat önlüklü karesi takipçilerini korkuttu.

Dizi çekimleri için Şanlıurfa'da bulunan oyuncu Biran Damla Yılmaz, 2 günlüğüne geldiği İstanbul'da hastane odasından fotoğraf paylaştı. Ameliyat önlüklü karesiyle dikkat çeken oyuncunun sağlık durumu merak konusu oldu.

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Biran Damla Yılmaz'dan hastane odasından paylaşım! Ameliyat önlüklü karesi takipçilerini korkuttu.

Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle Şanlıurfa'da bulunan oyuncu Biran Damla Yılmaz, çekimlere verilen kısa arayı değerlendirerek iki günlüğüne İstanbul'a geldi. Şehirdeki kısa süreli ziyareti sırasında sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Yılmaz, takipçilerini endişelendirdi.

Biran Damla Yılmaz. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Biran Damla Yılmaz. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

HASTANE ODASINDAKİ FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

İstanbul ziyaretinde hastane odasından paylaşımda bulunan oyuncunun gönderisi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Biran Damla Yılmaz'ın hastane odasından yaptığı sosyal medya paylaşımı.Biran Damla Yılmaz'ın hastane odasından yaptığı sosyal medya paylaşımı.

Karede ameliyat önlüğü giydiği görülen Yılmaz'ın neden hastanede bulunduğu ve bir operasyon geçirip geçirmediği takipçileri tarafından merak edildi. Paylaşımın ardından oyuncunun sağlık durumuna ilişkin aramalar hız kazandı.

Biran Damla Yılmaz'ın tedavi sonrası yolculuk anına ait sosyal medya paylaşımı.Biran Damla Yılmaz'ın tedavi sonrası yolculuk anına ait sosyal medya paylaşımı.

DAHA ÖNCE DE RAHATSIZLIK GEÇİRMİŞTİ

Geçmişte de sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Biran Damla Yılmaz, 13 yaşından bu yana devam eden bir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü dile getirmişti.

Ünlü oyuncu daha önce de sağlık sorunlarıyla gündem olmuştu.Ünlü oyuncu daha önce de sağlık sorunlarıyla gündem olmuştu.

Rahim ameliyatı geçirdiğini belirten oyuncu, sürecin estetik amaçlı olmadığını vurgulayarak, "Ben estetik değil, rahmimden ameliyat oldum. Bir gün anne olabileyim diye ameliyat oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

SON DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Ameliyat önlüğüyle poz veren oyuncunun bu son hastane ziyaretinin nedeni ve geçirdiği operasyonun detayları hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Ünlü oyuncuya sosyal medyadan ʺGeçmiş olsunʺ mesajları yağdı.Ünlü oyuncuya sosyal medyadan ʺGeçmiş olsunʺ mesajları yağdı.

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi oyuncuya geçmiş olsun mesajları iletirken, Yılmaz'dan sağlık durumuna ilişkin gelecek açıklama bekleniyor.

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