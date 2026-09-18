Biran Damla Yılmaz'dan hastane odasından paylaşım! Ameliyat önlüklü karesi takipçilerini korkuttu.
Dizi çekimleri için Şanlıurfa'da bulunan oyuncu Biran Damla Yılmaz, 2 günlüğüne geldiği İstanbul'da hastane odasından fotoğraf paylaştı. Ameliyat önlüklü karesiyle dikkat çeken oyuncunun sağlık durumu merak konusu oldu.
Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle Şanlıurfa'da bulunan oyuncu Biran Damla Yılmaz, çekimlere verilen kısa arayı değerlendirerek iki günlüğüne İstanbul'a geldi. Şehirdeki kısa süreli ziyareti sırasında sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Yılmaz, takipçilerini endişelendirdi.
HASTANE ODASINDAKİ FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU
İstanbul ziyaretinde hastane odasından paylaşımda bulunan oyuncunun gönderisi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Karede ameliyat önlüğü giydiği görülen Yılmaz'ın neden hastanede bulunduğu ve bir operasyon geçirip geçirmediği takipçileri tarafından merak edildi. Paylaşımın ardından oyuncunun sağlık durumuna ilişkin aramalar hız kazandı.
DAHA ÖNCE DE RAHATSIZLIK GEÇİRMİŞTİ
Geçmişte de sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Biran Damla Yılmaz, 13 yaşından bu yana devam eden bir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü dile getirmişti.
Rahim ameliyatı geçirdiğini belirten oyuncu, sürecin estetik amaçlı olmadığını vurgulayarak, "Ben estetik değil, rahmimden ameliyat oldum. Bir gün anne olabileyim diye ameliyat oldum" ifadelerini kullanmıştı.
SON DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI
Ameliyat önlüğüyle poz veren oyuncunun bu son hastane ziyaretinin nedeni ve geçirdiği operasyonun detayları hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.
Sosyal medyada çok sayıda takipçisi oyuncuya geçmiş olsun mesajları iletirken, Yılmaz'dan sağlık durumuna ilişkin gelecek açıklama bekleniyor.