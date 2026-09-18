Biran Damla Yılmaz'ın tedavi sonrası yolculuk anına ait sosyal medya paylaşımı. DAHA ÖNCE DE RAHATSIZLIK GEÇİRMİŞTİ Geçmişte de sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Biran Damla Yılmaz, 13 yaşından bu yana devam eden bir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü dile getirmişti.

Ünlü oyuncu daha önce de sağlık sorunlarıyla gündem olmuştu. Rahim ameliyatı geçirdiğini belirten oyuncu, sürecin estetik amaçlı olmadığını vurgulayarak, "Ben estetik değil, rahmimden ameliyat oldum. Bir gün anne olabileyim diye ameliyat oldum" ifadelerini kullanmıştı.