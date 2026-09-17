Kadir İnanır'ın vasiyet davasında ipler gerildi! Neslihan Acar'dan Levent İnanır'ın "İrade sorunu vardı" sözlerine zehir zemberek yanıt
Kadir İnanır'ın vasiyet davasının tebligat engeline takılmasının ardından, yeğeni Levent İnanır'ın usta sanatçı için sarf ettiği "İrade sorunu vardı" sözleri ortalığı karıştırdı. İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar, sosyal medya hesabından yaptığı sert paylaşımla bu açıklamalara "Desteksiz atmak gaflet ve dalalettir" diyerek isyan etti.
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır'ın vefatının ardından merakla beklenen vasiyet sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.
3 AYRI VASİYET
26 Haziran'da hayatını kaybeden usta sanatçının yıllar önce hazırladığı üç ayrı vasiyetin açılacağı tarih belli oldu. İnanır'ın 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki farklı vasiyet hazırladığı öğrenildi.
Vasiyet, tebligat sürecindeki aksama nedeniyle açılamadı. Dava, 17 Aralık saat 09.30'a ertelendi.
"28 mirasçı bulunuyor"
Kadir İnanır'ın yeğeni oyuncu Levent İnanır, mirasçıların duruşmaya katılım süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Levent İnanır, "Herkes onun varisi. Onun yeğenleri, onun yetimleri hepsi tamamlayacaktır 17 Aralık'a kadar bunu. Gerekirse biz takip edeceğiz. Bulunamayanı da bulacağız; bu bizim asli görevimiz. Rahmetli dayımıza son görevimiz olacak" dedi.
"İRADE SORUNU VARDI"
Levent İnanır, 28 mirasçı bulunduğunu belirterek, vasiyetin içeriğini kendilerinin de bilmediğini söyledi.
Levent İnanır, "2018'den beri bu süreç devam ediyor. Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil; çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok direndi, çok savaştı" ifadelerini kullandı.
"6 YILDA 3 KERE PIHTI ATTI"
Levent İnanır, Kadir İnanır'ın sağlık sürecine ilişkin de "Aralıklı yoğun bakımlar olduğu, entübe dönemleri olduğu. 6 yılda 3 kere pıhtı attı beyne. Kolay değil o süreç" açıklamasında bulundu.
NESLİHAN ACAR'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Levent İnanır'ın açıklamalarının ardından Kadir İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
"YOLUMUZA IŞIK TUTAN ÇOK KIYMETLİ BİR SİNEMA EMEKÇİSİDİR"
Acar, Kadir İnanır'ın yalnızca büyük bir sanatçı değil, aynı zamanda güçlü bir duruşa sahip bir insan olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir."
"İRADE SAHİBİ OLARAK DA HAFIZALARA KAZIMIŞTIR"
İnanır'ın hayatı boyunca inandığı değerlerden vazgeçmediğini belirten Acar, "Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır" dedi.
KADİR İNANIR'A MİNNETTARLIK SÖZLERİ
Acar ayrıca Kadir İnanır'ın kendisine ve evladına kattıkları için minnettar olduğunu ifade ederek, "Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için" sözlerini kullandı.
HAKLARINDA DESTEKSİZ ATMAK GAFLET VE DALALETTİR
Ünlü isimlerin hayatlarının sürekli kayıt altında olduğunu vurgulayan Acar, son paylaşımında ise "Haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir. Cehaletle birleştiğinden bir gün adalet ayağıma dolanır diye düşünmezler. En yakınlarına da utanç kalır" ifadelerine yer verdi.