"İRADE SORUNU VARDI" Levent İnanır, 28 mirasçı bulunduğunu belirterek, vasiyetin içeriğini kendilerinin de bilmediğini söyledi. Levent İnanır, "2018'den beri bu süreç devam ediyor. Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil; çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok direndi, çok savaştı" ifadelerini kullandı.

"6 YILDA 3 KERE PIHTI ATTI" Levent İnanır, Kadir İnanır'ın sağlık sürecine ilişkin de "Aralıklı yoğun bakımlar olduğu, entübe dönemleri olduğu. 6 yılda 3 kere pıhtı attı beyne. Kolay değil o süreç" açıklamasında bulundu.

NESLİHAN ACAR'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ Levent İnanır'ın açıklamalarının ardından Kadir İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

"YOLUMUZA IŞIK TUTAN ÇOK KIYMETLİ BİR SİNEMA EMEKÇİSİDİR" Acar, Kadir İnanır'ın yalnızca büyük bir sanatçı değil, aynı zamanda güçlü bir duruşa sahip bir insan olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir."