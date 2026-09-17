Derya Pınar Ak, son dönemde yıldızı parlayan genç ve başarılı bir Türk oyuncudur.

Derya Pınar Ak'ın bu sözleri ve ortamdan ayrılma isteği sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim iki oyuncu arasında kriz olduğunu savunurken, diğer bir kesim ise yaşananların tamamen yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirtti.