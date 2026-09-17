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Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak arasında gala krizi: "Ben çıkayım" sözleri ve soğuk tavırlar gündeme damga vurdu

Başrollerini paylaştıkları filmin galasında Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak arasında soğuk rüzgarlar esti. Derya Pınar Ak’ın "Ben çıkayım" diyerek alandan ayrılmak istemesi ve Tuba Büyüküstün’ün gergin yüz ifadesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak arasında gala krizi: "Ben çıkayım" sözleri ve soğuk tavırlar gündeme damga vurdu

Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak'ın başrolünde yer aldığı filmin gala gecesinde, oyuncular kırmızı halıdaki şık tarzlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Tuba Büyüküstün, 2000'li yılların başında kamera karşısına geçti.Tuba Büyüküstün, 2000'li yılların başında kamera karşısına geçti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Derya Pınar Ak, basın mensuplarının sorularını yanıtlamak üzere kameraların karşısına geçti.

Derya Pınar Ak, oyunculuk hayatına 2018 yılında başladı.Derya Pınar Ak, oyunculuk hayatına 2018 yılında başladı.

"BEN ÇIKAYIM"

Tam basının soruları yanıtlandığı sırada Tuba Büyüküstün'ün alana dâhil olmasıyla Derya Pınar Ak, "Ben çıkayım" ifadeleriyle röportaja ara vererek ortamdan çekilmek istedi.

GERGİN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU

O anlarda Tuba Büyüküstün'ün sergilediği mesafeli duruş ve gergin yüz ifadesi kameralara yansıdı. İkili arasında soğuk rüzgarların estiği o anlar, davetliler ve basın mensuplarının gözünden kaçmadı.

Derya Pınar Ak, son dönemde yıldızı parlayan genç ve başarılı bir Türk oyuncudur.Derya Pınar Ak, son dönemde yıldızı parlayan genç ve başarılı bir Türk oyuncudur.

Derya Pınar Ak'ın bu sözleri ve ortamdan ayrılma isteği sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim iki oyuncu arasında kriz olduğunu savunurken, diğer bir kesim ise yaşananların tamamen yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirtti.

Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün yeni projeyle bir araya geldi.Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün yeni projeyle bir araya geldi.

Kısa sürede geniş yankı uyandıran bu anlara ilişkin sessizlik korunurken; gala, filmin vizyon yolculuğundan çok iki ünlü oyuncunun arasındaki gerilimli dakikalarla hafızalara kazındı.

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