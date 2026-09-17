Yoğun tempoya Fethiye molası! Ezgi Eyüboğlu doğanın kucağında yenilendi: "3 günde şarj oldum"
Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, yoğun temposuna kısa bir ara vererek Fethiye'de düzenlenen özel bir kampa katıldı. Kamp boyunca yoga ve pilates yapıp sağlıklı beslenen oyuncu, doğayla iç içe geçirdiği 3 günün ardından yeniden şarj olduğunu belirtti.
Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, yoğun çalışma temposuna kısa bir mola vermek amacıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen özel bir yaşamsal yenilenme kampına katıldı.
Doğa ile iç içe bir atmosferde gerçekleşen kampta güzel oyuncu; yoga, pilates ve özel sağlıklı beslenme programlarına odaklandı.
"SIFIRLANMAK İÇİN ÜÇ GÜZEL GÜN"
Üç günlük kamp süresince hem zihnen hem de bedenen dinlenme imkanı bulan Ezgi Eyüboğlu, kamptan kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Doğanın tadını çıkaran ünlü oyuncu, paylaşımına "Yavaşlamak yerine yeniden şarj olmak iyi geldi. Sıfırlanmak için üç güzel gün geçirdim" notunu düşerek geçirdiği yenilenme sürecini özetledi.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Ayna karşısında çektiği fit kareleri ve doğa içindeki huzurlu anlarını paylaşan Eyüboğlu'nun gönderisi, kısa sürede binlerce yorum aldı.
Takipçileri oyuncunun sağlıklı yaşam tarzına övgüler yağdırırken, "Fethiye havası yaramış" yorumları dikkat çekti.