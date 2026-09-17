Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, yoğun çalışma temposuna kısa bir mola vermek amacıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen özel bir yaşamsal yenilenme kampına katıldı.

Doğa ile iç içe bir atmosferde gerçekleşen kampta güzel oyuncu; yoga, pilates ve özel sağlıklı beslenme programlarına odaklandı.

Ünlü oyuncu Fethiye'deki 3 günlük doğa kampında zihnini ve bedenini dinlendirdi.

"SIFIRLANMAK İÇİN ÜÇ GÜZEL GÜN"

Üç günlük kamp süresince hem zihnen hem de bedenen dinlenme imkanı bulan Ezgi Eyüboğlu, kamptan kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.