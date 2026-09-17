2006 yılında adım attığı sektörde Küçük Kadınlar ve Benim İçin Üzülme gibi unutulmaz dizilerle geniş bir kitleye ulaşan Fulya Zenginer, eski menajerinin dijital programına konuk olarak uzun süren sessizliğini bozdu.

Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlenmişti.

Uzun süredir televizyon ekranlarında görünmeyen oyuncu, dikkat çeken bu sözleriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

"ESTETİK VE POPÜLERLİK YETMEZ!"

Sektörde rollerin estetik ölçütlere ve takipçi sayısına göre verilmesini eleştiren Fulya Zenginer, tepkisini şu ifadelerle ortaya koydu: "Rolü yansıtacak doğru kişi değilse o kişinin takipçisi fazla da olsa izleyicide karşılık bulmaz. Estetik ve popülerlik tek başına yeterli değil"