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Oyuncu Fulya Zenginer'den dizi sektöründeki estetik ve takipçi sayısı kriterlerine sert eleştiri

Oyunculuk kariyeri boyunca yer aldığı projelerdeki performansıyla izleyicilerin hafızasında iz bırakan Fulya Zenginer, konuk olduğu YouTube programında adeta içini döktü. Dizi sektörünün mevcut durumu ve günümüz oyunculuk anlayışına dair ezber bozan, çarpıcı değerlendirmelerde bulunan ünlü oyuncu, samimi ve sert açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Oyuncu Fulya Zenginer'den dizi sektöründeki estetik ve takipçi sayısı kriterlerine sert eleştiri

2006 yılında adım attığı sektörde Küçük Kadınlar ve Benim İçin Üzülme gibi unutulmaz dizilerle geniş bir kitleye ulaşan Fulya Zenginer, eski menajerinin dijital programına konuk olarak uzun süren sessizliğini bozdu.

Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlenmişti.Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlenmişti.

Uzun süredir televizyon ekranlarında görünmeyen oyuncu, dikkat çeken bu sözleriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

"ESTETİK VE POPÜLERLİK YETMEZ!"

Sektörde rollerin estetik ölçütlere ve takipçi sayısına göre verilmesini eleştiren Fulya Zenginer, tepkisini şu ifadelerle ortaya koydu: "Rolü yansıtacak doğru kişi değilse o kişinin takipçisi fazla da olsa izleyicide karşılık bulmaz. Estetik ve popülerlik tek başına yeterli değil"

Çiftin 2022 yılında Milan adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya gelmişti.Çiftin 2022 yılında Milan adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya gelmişti.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Sette başından geçen olaylara da değinerek sektörün geldiği noktayı eleştiren Zenginer'in bu çarpıcı açıklamaları, sosyal medyada hızla yayılarak geniş kitlelerin gündemine oturdu.

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