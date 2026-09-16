"Kuzeyin Oğlu" olarak tanınan ünlü sanatçı Volkan Konak, 31 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne aldığı sırada fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Volkan Konak'ın kızı Derin şarkı söylüyor. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) HADİSE'NİN ŞARKISINI SESLENDİRDİ Konak'ın vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken, ailesi de yaşadıkları acıyla mücadele etmeye devam ediyor. Volkan Konak'ın kızı Derin Konak ise müzikle ilgilenmeye ve performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç yetenek, son olarak Hadise'nin büyük ilgi gören "Ara Beni" isimli şarkısını seslendirdi.