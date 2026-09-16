Hadise'den Volkan Konak'ın kızı Derin Konak için yürek burkan paylaşım: "Babacığın gurur duyuyordur"
Merhum sanatçı Volkan Konak'ın kızı Derin Konak, Hadise'nin hit şarkısı "Ara Beni"yi seslendirdiği performansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Performansı kendi hesabından paylaşan ünlü popçu Hadise'nin yazdığı duygusal not ise okuyan herkesin yüreğini dağladı.
"Kuzeyin Oğlu" olarak tanınan ünlü sanatçı Volkan Konak, 31 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne aldığı sırada fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
HADİSE'NİN ŞARKISINI SESLENDİRDİ
Konak'ın vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken, ailesi de yaşadıkları acıyla mücadele etmeye devam ediyor.
Volkan Konak'ın kızı Derin Konak ise müzikle ilgilenmeye ve performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç yetenek, son olarak Hadise'nin büyük ilgi gören "Ara Beni" isimli şarkısını seslendirdi.
ANNESİ PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından sık sık eşi Volkan Konak'a olan özlemini dile getiren Selma Konak, zaman zaman kızı Derin'in müzik çalışmalarından kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.
Daha önce Derin Konak'ın Adele'in "Love in the Dark" adlı şarkısını seslendirdiği anları yayınlayan Selma Konak, son paylaşımında kızının Hadise'nin "Ara Beni" şarkısını söylediği videoya yer verdi. Selma Konak, paylaşımında Hadise'yi de etiketledi.
HADİSE'DEN DUYGULANDIRAN MESAJ
Derin Konak'ın ses performansı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Hadise de genç şarkıcıya kayıtsız kalmadı. Hadise, Derin Konak'ın videosunu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Çok kıymetli bir yerde buluştu şarkım. Kıymetli babanız Volkan Konak'ı saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Güzel hatırası ve bıraktığı iz hep yaşasın. Babacığın seninle gurur duyuyordur."
SEVENLERİNDEN BÜYÜK İLGİ
Hadise'nin bu anlamlı paylaşımı, Volkan Konak'ın sevenleri tarafından da büyük ilgi gördü. Derin Konak'ın müzik yolculuğu ise takipçileri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.