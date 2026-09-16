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"Boğaz'ın tadına bakınca vazgeçemezsin diyorlardı!" Elvin Levinler 38 yıl sonra yaşadığı şehirde ilk kez yüzdü

Oyuncu Elvin Levinler, tatil dönüşü İstanbul'da bir ilki gerçekleştirerek müzisyen abisi Efe Levinler ile Bebek'ten Boğaz'a girdi. 38 yıldır İstanbul'da yaşayan Levinler, ilk kez Boğaz'da yüzdüğünü belirtti.

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"Boğaz'ın tadına bakınca vazgeçemezsin diyorlardı!" Elvin Levinler 38 yıl sonra yaşadığı şehirde ilk kez yüzdü

"Alem'in Kralı", "İnadına Aşk" ve "Polis Akademisi Alaturka" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Elvin Levinler, yaz sezonunda eşi Bülent Kocamanoğlu ile birlikte Bali, Antiparos, Paros, Göcek, Sardunya ve Mykonos gibi tatil rotalarını ziyaret etti. Tatil sürecinin ardından İstanbul'a dönen oyuncu, şehirde dikkat çeken bir deneyim yaşadı.

Video Oynatma İkonu Elvin Levinler Boğaz'da denize girdi!

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

38 YIL SONRA İLK KEZ BOĞAZ'DA YÜZDÜ

İstanbul'a dönmesinin ardından müzisyen abisi Efe Levinler ile bir araya gelen oyuncu, Bebek'ten Boğaz sularına girdi. 38 yıldır İstanbul'da yaşamasına rağmen ilk kez Boğaz'da denize girdiğini belirten Levinler, yaşadığı anları aktardı.

"Boğaz'ın tadına bakınca vazgeçemezsin diyorlardı!" Elvin Levinler 38 yıl sonra yaşadığı şehirde ilk kez yüzdü-3

"BOĞAZ'IN TADINA BAKINCA VAZGEÇEMEZSİN DİYORLARDI"

Deniz deneyiminin ardından açıklamalarda bulunan oyuncu, "Boğaz'ın bir kez tadına bakınca vazgeçemezsin diyorlardı, haklılarmış. 38 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ama bu bir ilk oldu" ifadelerini kullandı.

"Boğaz'ın tadına bakınca vazgeçemezsin diyorlardı!" Elvin Levinler 38 yıl sonra yaşadığı şehirde ilk kez yüzdü-4

ABİSİYLE UNUTULMAZ BİR ANI

Boğaz'da denize girme anını abisi Efe Levinler ile paylaşmasının kendisi için anlamlı olduğunu ifade eden Levinler, "Her korktuğumda elimden tutan abimle unutmayacağımız bir deneyim yaşadık" sözleriyle duygularını paylaştı.

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