"Boğaz'ın tadına bakınca vazgeçemezsin diyorlardı!" Elvin Levinler 38 yıl sonra yaşadığı şehirde ilk kez yüzdü
Oyuncu Elvin Levinler, tatil dönüşü İstanbul'da bir ilki gerçekleştirerek müzisyen abisi Efe Levinler ile Bebek'ten Boğaz'a girdi. 38 yıldır İstanbul'da yaşayan Levinler, ilk kez Boğaz'da yüzdüğünü belirtti.
"Alem'in Kralı", "İnadına Aşk" ve "Polis Akademisi Alaturka" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Elvin Levinler, yaz sezonunda eşi Bülent Kocamanoğlu ile birlikte Bali, Antiparos, Paros, Göcek, Sardunya ve Mykonos gibi tatil rotalarını ziyaret etti. Tatil sürecinin ardından İstanbul'a dönen oyuncu, şehirde dikkat çeken bir deneyim yaşadı.
38 YIL SONRA İLK KEZ BOĞAZ'DA YÜZDÜ
İstanbul'a dönmesinin ardından müzisyen abisi Efe Levinler ile bir araya gelen oyuncu, Bebek'ten Boğaz sularına girdi. 38 yıldır İstanbul'da yaşamasına rağmen ilk kez Boğaz'da denize girdiğini belirten Levinler, yaşadığı anları aktardı.
"BOĞAZ'IN TADINA BAKINCA VAZGEÇEMEZSİN DİYORLARDI"
Deniz deneyiminin ardından açıklamalarda bulunan oyuncu, "Boğaz'ın bir kez tadına bakınca vazgeçemezsin diyorlardı, haklılarmış. 38 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ama bu bir ilk oldu" ifadelerini kullandı.
ABİSİYLE UNUTULMAZ BİR ANI
Boğaz'da denize girme anını abisi Efe Levinler ile paylaşmasının kendisi için anlamlı olduğunu ifade eden Levinler, "Her korktuğumda elimden tutan abimle unutmayacağımız bir deneyim yaşadık" sözleriyle duygularını paylaştı.