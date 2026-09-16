"Alem'in Kralı", "İnadına Aşk" ve "Polis Akademisi Alaturka" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Elvin Levinler, yaz sezonunda eşi Bülent Kocamanoğlu ile birlikte Bali, Antiparos, Paros, Göcek, Sardunya ve Mykonos gibi tatil rotalarını ziyaret etti. Tatil sürecinin ardından İstanbul'a dönen oyuncu, şehirde dikkat çeken bir deneyim yaşadı. Elvin Levinler Boğaz'da denize girdi!

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır. 38 YIL SONRA İLK KEZ BOĞAZ'DA YÜZDÜ İstanbul'a dönmesinin ardından müzisyen abisi Efe Levinler ile bir araya gelen oyuncu, Bebek'ten Boğaz sularına girdi. 38 yıldır İstanbul'da yaşamasına rağmen ilk kez Boğaz'da denize girdiğini belirten Levinler, yaşadığı anları aktardı.