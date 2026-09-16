SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI Sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Sayan, "Bronşit olmuşum arkadaşlar, 4 gündür serum yiyorum. Ama bugün daha iyiyim" dedi.

"HAYATTA EDİNDİĞİM TECRÜBELERİMİ ANLATIYORUM" İlişkiler üzerine yaptığı açıklamalarla ilgili soruları da yanıtlayan sanatçı, tavsiye vermediğini, yalnızca deneyimlerini paylaştığını söyledi. Sayan, "Tavsiye değil, sohbet ediyorum. Hayatta edindiğim tecrübelerimi anlatıyorum. Yoksa tavsiye falan değil, konuşuyorum, anlatıyorum" diye konuştu.