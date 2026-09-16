Seda Sayan 200 milyon TL'lik reklam iddialarını yalanladı! Olay yaratan "Muadilim yok" itirafı: "Türkiye Cumhuriyeti'nde o kadın benim"
Harbiye'deki "Bacılar Buluşması" konserinde fırtına estiren Seda Sayan, "Türkiye Cumhuriyeti'nde muadili olmayan kadın benim" sözleriyle magazin gündemini sarstı. 4 gündür bronşit nedeniyle serum aldığını belirten ünlü sanatçı, hakkında çıkan 200 milyon TL'lik kazanç iddialarına da yanıt verdi.
Türk müzik ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Seda Sayan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği "Bacılar Buluşması" konseriyle hayranlarıyla buluştu.
ÖZEL TASARIM SAHNE TARZI
Binlerce kadın hayranının katıldığı gecede sevilen şarkılarını seslendiren Sayan, sahne enerjisi ve izleyicilerle kurduğu samimi diyaloglarla dikkat çekti.
Özel tasarım kıyafetiyle sahneye çıkan sanatçı, tarzıyla da gündem oldu.
"BENİM MUADİLİM YOK"
Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda bir elbisesiyle ilgili yapılan yorumlar hatırlatılınca esprili bir yanıt verdi.
"Beni karıştırdınız bence siz" diyen Sayan'a gazetecilerin "Sizi birisiyle karıştırmak mümkün mü?" sorusu üzerine ünlü sanatçı, "Bence de beni kimseyle karıştırma. Benim muadilim yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde muadili olmayan kadın benim" ifadelerini kullandı.
SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI
Sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Sayan, "Bronşit olmuşum arkadaşlar, 4 gündür serum yiyorum. Ama bugün daha iyiyim" dedi.
"HAYATTA EDİNDİĞİM TECRÜBELERİMİ ANLATIYORUM"
İlişkiler üzerine yaptığı açıklamalarla ilgili soruları da yanıtlayan sanatçı, tavsiye vermediğini, yalnızca deneyimlerini paylaştığını söyledi.
Sayan, "Tavsiye değil, sohbet ediyorum. Hayatta edindiğim tecrübelerimi anlatıyorum. Yoksa tavsiye falan değil, konuşuyorum, anlatıyorum" diye konuştu.
"ÇOCUKLAR BENİ SEVDİ"
Yeni neslin kendisini takip etmesiyle ilgili de konuşan Seda Sayan, ilgiden memnun olduğunu belirtti.
Sayan, "Beni anneannem de takip ediyordu, annem de takip ediyordu. Herkes izliyordu, onlar da izliyorlar bence. Çocuklar beni sevdi" sözleriyle genç kuşağın ilgisini değerlendirdi.
REKLAM İDDİALARINI YALANLADI
Sayan ayrıca, 4 reklamdan 200 milyon TL kazandığı yönündeki iddiaları da yalanladı. Ünlü sanatçı, "Alakası yok. 4 reklam falan da yok. O fiyatlarla gerçekten alakası yok. Beni biliyorsunuz, kazandığım senelerde vergi rekortmeni olduğum zamanlar oldu" açıklamasını yaptı.