Konserlerine ara verip doğumu bekleyen Melike Şahin'den esprili hamilelik paylaşımı: "Aşırı Derecede Gebeyim"
Başarılı yorumuyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Melike Şahin, iş insanı Sedat Arpalık ile beklediği ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Hamilelik sürecinde mütevazı ve neşeli duruşuyla hayranlarının takdirini toplayan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla büyüyen karnını gözler önüne serdi. Paylaştığı bu özel karelere eklediği esprili ve samimi not ise takipçilerini gülümsetti.
Güçlü yorumu ve karakteristik sesiyle son dönemin en çok ses getiren sanatçılarından biri olan Melike Şahin, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de anne olma heyecanını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Hamileliğinin son aylarına kadar kesintisiz bir şekilde sahnelerde sevenleriyle buluşmaya devam eden başarılı şarkıcı, doğumun yaklaşmasıyla birlikte temposunu yavaşlatarak konserlerine ara verdi.
"AŞIRI DERECEDE GEBEYİM"
Müzik dünyasının sevilen seslerinden Melike Şahin, hamileliğinin son günlerinde karnı burnunda çekilen yepyeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Ünlü sanatçı, bu özel fotoğraflara eklediği kendine has esprili notla yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.
DOĞUM ÖNCESİ SON KARELER
Hamileliğinin son demlerini yaşayan başarılı şarkıcı, karnı burnunda verdiği pozların altına düştüğü şu eğlenceli notla hayranlarını hem güldürdü hem de duygulandırdı.
"Şarkı tanıtacak halim kalmadı aşırı derecede gebeyim. 'Ölmem, ölemem'le geçen bir haftanızla ilgili iki kelam etmek isterseniz zevkle okurum. Biraz eski Melike, biraz gün batımı martıları, nağmeler ve tabii ki Zümrüdüanka ablalar. Benim aklıma bunlar geliyor ve midem sürekli yanıyor." notlarını ekledi.