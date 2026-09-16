Hamileliğinin son demlerini yaşayan başarılı şarkıcı, karnı burnunda verdiği pozların altına düştüğü şu eğlenceli notla hayranlarını hem güldürdü hem de duygulandırdı.

Melike Şahin, Mayıs 2026'da bebeğinin erkek olacağını açıklamıştı.

"Şarkı tanıtacak halim kalmadı aşırı derecede gebeyim. 'Ölmem, ölemem'le geçen bir haftanızla ilgili iki kelam etmek isterseniz zevkle okurum. Biraz eski Melike, biraz gün batımı martıları, nağmeler ve tabii ki Zümrüdüanka ablalar. Benim aklıma bunlar geliyor ve midem sürekli yanıyor." notlarını ekledi.