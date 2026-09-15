Yasemin Kay Allen'ın yıllar öncesine ait öğrenci kartı ortaya çıktı: O hali herkesi şaşırttı
Sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait İETT indirimli öğrenci kartını paylaşan Yasemin Kay Allen takipçilerini geçmişe götürdü. Hamiyet Gerçek İlköğretim Okulu dönemine ait fotoğrafındaki sarı saçları ve sevimli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncunun o paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.
ÇOCUKLUK YILLARINA AİT KART
Allen, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından çocukluk yıllarında adına düzenlenen "İndirimli Öğrenci Kartı"nın görselini hikayesinde paylaştı.
DİKKAT ÇEKEN SARI SAÇLARI VE SEVİMLİ HALİ
Kartta, Yasemin Kay Allen'ın Hamiyet Gerçek İlköğretim Okulu'nda eğitim gördüğü döneme ait fotoğrafı yer aldı. Ünlü oyuncunun sarı saçları ve çocukluk yıllarındaki sevimli hali dikkat çekti.
TAKİPÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ
Üzerinde "Yasemin Kay Allen" isminin yer aldığı öğrenci kartı, oyuncunun takipçilerinden de büyük ilgi gördü. Allen'ın yıllar öncesine uzanan nostaljik paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.