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Yasemin Kay Allen'ın yıllar öncesine ait öğrenci kartı ortaya çıktı: O hali herkesi şaşırttı

Sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait İETT indirimli öğrenci kartını paylaşan Yasemin Kay Allen takipçilerini geçmişe götürdü. Hamiyet Gerçek İlköğretim Okulu dönemine ait fotoğrafındaki sarı saçları ve sevimli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncunun o paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Yasemin Kay Allen'ın yıllar öncesine ait öğrenci kartı ortaya çıktı: O hali herkesi şaşırttı

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Yasemin Kay Allen'in çocukluk yıllarına ait indirimli öğrenci kartı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Yasemin Kay Allen'in çocukluk yıllarına ait indirimli öğrenci kartı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

ÇOCUKLUK YILLARINA AİT KART

Allen, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından çocukluk yıllarında adına düzenlenen "İndirimli Öğrenci Kartı"nın görselini hikayesinde paylaştı.

Yasemin Kay Allen'ın yıllar öncesine ait öğrenci kartı ortaya çıktı: O hali herkesi şaşırttı-3

DİKKAT ÇEKEN SARI SAÇLARI VE SEVİMLİ HALİ

Kartta, Yasemin Kay Allen'ın Hamiyet Gerçek İlköğretim Okulu'nda eğitim gördüğü döneme ait fotoğrafı yer aldı. Ünlü oyuncunun sarı saçları ve çocukluk yıllarındaki sevimli hali dikkat çekti.

Yasemin Kay Allen'ın yıllar öncesine ait öğrenci kartı ortaya çıktı: O hali herkesi şaşırttı-4

TAKİPÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Üzerinde "Yasemin Kay Allen" isminin yer aldığı öğrenci kartı, oyuncunun takipçilerinden de büyük ilgi gördü. Allen'ın yıllar öncesine uzanan nostaljik paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

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