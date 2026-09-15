Merve Aydın ağlayarak yılların birikimini paylaştı.

"ŞURAM DÜĞÜMLENİYOR, YILLARIN BİRİKİMİ"

Gözyaşlarını kontrol etmekte zorlandığını ve bu durumun yılların birikimi olduğunu belirten Merve Aydın, "Şuram düğümleniyor. Niyetim de kimseyi ağlatmak değil. Durduramıyorum kendimi. İş yaparken de böyleyim. Bu yılların birikimi de olabilir" dedikten sonra "Bugün böyle oldu ama toparlayacağız tabii ki" diyerek kendisini teselli etmeye çalıştı.