“Şuram düğümleniyor durduramıyorum” Gözyaşları içinde annesini anan Survivor Merve Aydın’ın sözleri yürek yaktı
Survivor mücadelesiyle hafızalara kazınan Merve Aydın, 5 yıl önce kaybettiği annesine duyduğu özlemi anlatırken sosyal medyada gözyaşlarına boğuldu. "Şuram düğümleniyor, kendimi durduramıyorum" diyerek içini döken ünlü isim, takipçilerine "Annelerinizi başınızın tacı yapın, gittiği zaman ulaşamıyorsunuz" çağrısında bulundu.
Survivor yarışmasındaki hırsı ve sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Merve Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Evinde yaşadığı bazı sıkıntılardan bahsettiği sırada 5 yıl önce hayatını kaybeden annesi Nilüfer Aydın'ı hatırlayan ünlü isim, gözyaşlarına hakim olamadı.
"ANNEM OLSAYDI BÖYLE OLMAZDI"
Kamera karşısında hüngür hüngür ağlayarak içini döken Merve Aydın, annesinin yokluğunu her geçen gün daha fazla hissettiğini belirtti. Annesizliğin verdiği çaresizliği dile getiren Aydın, "Annem olsaydı her şey daha rahat olabilirdi. Sıkışıyorsun, annen olsun istiyorsun. Ama yok..." sözleriyle yaşadığı acıyı ve özlemi paylaştı.
"ANNELERİNİZİ BAŞINIZIN TACI YAPIN"
Yaşadığı derin acının ardından takipçilerine de önemli bir çağrıda bulunan ünlü sporcu, hayatta olan annelerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı. Duygusal anlar yaşayan Aydın, "Rabbim bizden daha çok sevmiş. Annelerinize sahip çıkın, üzmeyin. Annelerinizi başınızın tacı yapın. Gittiği zaman hiç ulaşamıyorsunuz. O yüzden kalbini hiç kırmayın" ifadelerini kullandı.
"ŞURAM DÜĞÜMLENİYOR, YILLARIN BİRİKİMİ"
Gözyaşlarını kontrol etmekte zorlandığını ve bu durumun yılların birikimi olduğunu belirten Merve Aydın, "Şuram düğümleniyor. Niyetim de kimseyi ağlatmak değil. Durduramıyorum kendimi. İş yaparken de böyleyim. Bu yılların birikimi de olabilir" dedikten sonra "Bugün böyle oldu ama toparlayacağız tabii ki" diyerek kendisini teselli etmeye çalıştı.