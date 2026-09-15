Aşkları sadece 1 ay sürdü! Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'ün sosyal medya hamlesi şok etti!
Ünlü oyuncu Helin Kandemir ile Fatih Karagümrük'te forma giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün yaklaşık bir ay önce başlayan ilişkisi nazara geldi. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkaran ve birlikte çekilen fotoğrafları silen ünlü çiftin ilişkilerini noktaladığı öğrenildi.
Magazin dünyasının taze çiftlerinden oyuncu Helin Kandemir ile futbolcu Dorukhan Toköz cephesinden hayranlarını üzen bir haber geldi. Geçtiğimiz ay ilişkilerini ilan eden ikilinin beraberliği kısa sürdü.
AŞKLARINI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETMİŞLERDİ
"Kız Kardeşler", "Duy Beni", "Bihter" ve "İstanbul Ansiklopedisi" gibi projelerdeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Helin Kandemir, Fatih Karagümrük'te forma giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Kandemir, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından Toköz ile çekilen romantik bir karesini paylaşarak birlikteliğini takipçilerine duyurmuştu.
1 AYLIK İLİŞKİDE FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ, TAKİP BIRAKILDI!
Ancak ünlü çiftin mutluluğu uzun ömürlü olmadı. İlişkilerinin henüz ilk ayı geride kalırken ikiliden kriz haberi geldi. Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'ün sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıkması dikkat çekti.
Takipleşmeyi bırakmanın yanı sıra birlikte yer aldıkları fotoğrafları da profillerinden kaldıran ikilinin bu hamlesi, ayrılık iddialarını doğruladı. Yaklaşık bir ay süren sürpriz aşkın, çiftin karşılıklı kararıyla sona erdiği öğrenildi.