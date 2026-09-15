Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'den konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Takipleşmeyi bırakmanın yanı sıra birlikte yer aldıkları fotoğrafları da profillerinden kaldıran ikilinin bu hamlesi, ayrılık iddialarını doğruladı. Yaklaşık bir ay süren sürpriz aşkın, çiftin karşılıklı kararıyla sona erdiği öğrenildi.