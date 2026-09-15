Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in çocuk açıklaması tepki topladı: "Olmayınca 'Oh' dedim"
Mazhar Alanson ile 23 yıldır evli olan Biricik Suden, katıldığı YouTube programında çocuk sahibi olmak istemediğini ve doğal yollarla olmayınca "oh" dediğini açıkladı. Çocuk sesine "viyaklama" diyen ve restoranda ağlayan çocuklara tahammül edemediğini belirten Suden'in sözleri sosyal medyada adeta fırtına kopardı.
MFÖ'nün sevilen ismi Mazhar Alanson ile 23 yıldır evli olan Biricik Suden, YouTube'da bir programa konuk oldu.
"ÇOCUK OLSA AKLIMI KAÇIRIRIM"
Suden, çocuk sahibi olmakla ilgili düşüncelerini anlatırken, "Çocuk sahibi olmak çok korktuğum bir şeydi. Özgürlüğüne düşkün bir bireyim. Hiç istemedim. Korumacı ve sahiplenen bir yapım var. Uyurken Mazhar'ın ve kedimin bile nefesini kontrol ederim. Çocuk olsa aklımı kaçırırım. Sağlıklı bir anne olmazdım" dedi.
"OLMAYINCA 'OH' DEDİM"
Eşi Mazhar Alanson'un bir dönem çocuk istediğini ifade eden Suden, "Yaşım 40'ı geçmişti. Doğal yollarla denedik ama olmadı. Olmayınca 'oh' dedim" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUK AĞLAMASINA HİÇ DAYANAMAM"
Kendisini en çok rahatsız eden şeylerden birinin çocuk ağlaması olduğunu söyleyen Suden, "Çocuk başkasının olunca seviyorum. Çocuk viyaklamasına dayanamam, en rahatsız olduğum şeydir. Çocuk ağlamasına hiç dayanamam, babam da öyleymiş. Ağladığımız zaman çıkarmış evden" diye konuştu.
Restoranlarda ağlayan çocuklardan da rahatsız olduğunu belirten Suden, "Restoranda yan masada çocuk ağladığı zaman ya idare ediyorum ya da terk ediyorum. Viyaklayan çocuğu al gezdir, sustur; susmuyorsa al götür. Bu tip şeyler beni çok rahatsız ediyor" dedi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
Suden'in özellikle "çocuk viyaklaması" ifadesi sosyal medyada tepki topladı. Kullanıcılar ünlü ismin sözlerini eleştiren çok sayıda yorum yaptı.
Bir kullanıcı, "Çocuk sesine 'viyaklama' diyecek kadar tahammülsüz olanın, önce kendi üslubundaki çirkinliği düzeltmesi lazım" yorumunda bulundu.
Bir başka kullanıcı ise "Bu yaşta dayanamazsın tabii, torun çocuğu sevmen gereken zamanda çocuk bile yapmamışsın" ifadelerini kullandı. Bir kullanıcı da "Sen git kedi köpek besle" yorumunu yaptı.
"KAS GELİŞİMİMİ RİSKE ATAMAM"
Suden'in tartışma yaratan açıklamaları bununla sınırlı değil. Daha önce Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından tepki göstermediği gerekçesiyle eleştirilen Suden, "Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum" sözleriyle de gündem olmuştu.