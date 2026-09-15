"ÇOCUK AĞLAMASINA HİÇ DAYANAMAM"

Kendisini en çok rahatsız eden şeylerden birinin çocuk ağlaması olduğunu söyleyen Suden, "Çocuk başkasının olunca seviyorum. Çocuk viyaklamasına dayanamam, en rahatsız olduğum şeydir. Çocuk ağlamasına hiç dayanamam, babam da öyleymiş. Ağladığımız zaman çıkarmış evden" diye konuştu.

Restoranlarda ağlayan çocuklardan da rahatsız olduğunu belirten Suden, "Restoranda yan masada çocuk ağladığı zaman ya idare ediyorum ya da terk ediyorum. Viyaklayan çocuğu al gezdir, sustur; susmuyorsa al götür. Bu tip şeyler beni çok rahatsız ediyor" dedi.