"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve son olarak "Ömer" gibi projelerdeki rolleriyle adından sıkça söz ettiren Gökçe Bahadır , şimdilerde hayatının en özel heyecanını yaşıyor. 2022 yılında nikah masasına oturduğu ünlü müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, anne olmak için gün sayıyor.

Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Bahadır, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

KIZ BEBEK GELİYOR!

İlk kez ebeveynlik duygusunu tadacak olan ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti de geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Kız bebek beklediklerini öğrenen çift, mutlu haberi yakın çevreleri ve hayranlarıyla paylaşarak büyük bir sevinç dalgası yaratmıştı. Hamilelik sürecinin tadını çıkaran Bahadır, sosyal medyayı aktif kullanmaya ve bu özel dönemden renkli anları takipçilerine aktarmaya devam ediyor.