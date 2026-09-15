Görenler maşallah demeden geçemedi! Kız bebek bekleyen Gökçe Bahadır'dan karnı burnunda poz!
Kız bebek bekleyen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, hamilelik sürecinden karnı burnunda yeni bir pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Müzisyen eşi Emir Ersoy ile anne-baba olmak için gün sayan 44 yaşındaki oyuncunun doğal ve zarif tarzı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve son olarak "Ömer" gibi projelerdeki rolleriyle adından sıkça söz ettiren Gökçe Bahadır, şimdilerde hayatının en özel heyecanını yaşıyor. 2022 yılında nikah masasına oturduğu ünlü müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, anne olmak için gün sayıyor.
KIZ BEBEK GELİYOR!
İlk kez ebeveynlik duygusunu tadacak olan ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti de geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Kız bebek beklediklerini öğrenen çift, mutlu haberi yakın çevreleri ve hayranlarıyla paylaşarak büyük bir sevinç dalgası yaratmıştı. Hamilelik sürecinin tadını çıkaran Bahadır, sosyal medyayı aktif kullanmaya ve bu özel dönemden renkli anları takipçilerine aktarmaya devam ediyor.
KARNI BURNUNDA YENİ PAYLAŞIM!
44 yaşındaki oyuncu, son olarak kişisel sosyal medya hesabından hamilelik sürecine dair yeni bir fotoğraf paylaştı.
Karnı burnundaki haliyle kamera karşısına geçen Gökçe Bahadır'ın neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.
Görselde leopar desenli askılı bluzu, şortu ve güneş gözlükleriyle bahçe atmosferinde poz veren ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Binlerce beğeni alan fotoğrafa, hayranları tarafından "Nazar değmesin", "Çok yakışmış hamilelik", "Sağlıkla kucağınıza alın" gibi yorumlar yapıldı.