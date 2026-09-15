Yapay zeka destekli yeni sosyal medya akımı, bu kez 80'li yılların estetiğini yeniden gündeme taşıdı.

Kullanıcıların güncel fotoğraflarını dönemin modasına ve fotoğraf havasına uyarladığı akıma ilgi büyürken, Alişan da bu rüzgara kendine has bir şekilde katıldı.

ALİŞAN'DAN 80'LER SÜRPRİZİ

Ünlü şarkıcı Alişan da bugün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hayranlarına sürpriz yaptı. Sosyal medyada yayılan 80'ler akımına katılan Alişan, dönemin modasını yansıtan kıyafetleri tercih etti.

Alişan, geniş paçalı kahverengi pantolonu, desenli gömleği ve oversize kot ceketiyle objektif karşısına geçti.

PERUKLA GÖRÜNÜMÜNÜ TAMAMLADI

Ünlü şarkıcı görünümünü bir de perukla tamamladı. Saç ve sakal görünümüyle retro havayı güçlendiren Alişan'ın bu hali ortaya eğlenceli görüntüler çıkardı.