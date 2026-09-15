Alişan yapay zeka filtresine ihtiyaç duymadı! Geniş paçalar ve oversize ceketle objektif karşısına geçti
Sosyal medyayı kasıp kavuran yapay zeka destekli 80'ler akımına ünlü şarkıcı Alişan bambaşka bir boyut kazandırdı. Diğer kullanıcılar dijital filtreler kullanırken, Alişan gerçek kıyafetler, peruk ve retro sakal stiliyle birebir o döneme döndü.
Yapay zeka destekli yeni sosyal medya akımı, bu kez 80'li yılların estetiğini yeniden gündeme taşıdı.
80'LER AKIMI SOSYAL MEDYAYI SARDI
Kullanıcıların güncel fotoğraflarını dönemin modasına ve fotoğraf havasına uyarladığı akıma ilgi büyürken, Alişan da bu rüzgara kendine has bir şekilde katıldı.
Son dönemde sosyal medyada öne çıkan akımlardan birinde kullanıcılar, bugüne ait karelerini yapay zeka aracılığıyla 80'li yılların tarzına uygun hale getiriyor.
ALİŞAN'DAN 80'LER SÜRPRİZİ
Ünlü şarkıcı Alişan da bugün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hayranlarına sürpriz yaptı. Sosyal medyada yayılan 80'ler akımına katılan Alişan, dönemin modasını yansıtan kıyafetleri tercih etti.
Alişan, geniş paçalı kahverengi pantolonu, desenli gömleği ve oversize kot ceketiyle objektif karşısına geçti.
PERUKLA GÖRÜNÜMÜNÜ TAMAMLADI
Ünlü şarkıcı görünümünü bir de perukla tamamladı. Saç ve sakal görünümüyle retro havayı güçlendiren Alişan'ın bu hali ortaya eğlenceli görüntüler çıkardı.
HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ
Sosyal medyada birçok kullanıcının yapay zeka filtresiyle dahil olduğu akıma Alişan'ın doğrudan kıyafet ve görünümüyle katılması da dikkat çekti.
Ünlü şarkıcının 80'ler tarzındaki paylaşımı hayranlarının ilgisini çekti.