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Bülent Ersoy yeşil elmalı kostümle sahneye çıktı! Paylaşım sonrası yorum yağdı

Güçlü sesi ve sahne tarzıyla yıllardır adından söz ettiren Bülent Ersoy, bu kez kostüm tercihiyle gündeme geldi. Yeşil tonların hakim olduğu, elma detaylarıyla dikkat çeken sahne kıyafeti kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu.

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Bülent Ersoy yeşil elmalı kostümle sahneye çıktı! Paylaşım sonrası yorum yağdı

Türk müziğinin güçlü seslerinden Bülent Ersoy, yıllardır seslendirdiği unutulmaz eserlerin yanı sıra sahne tarzı ve iddialı kostüm tercihleriyle de magazin gündemindeki yerini koruyor.

Bülent Ersoy'un son konserinden (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Bülent Ersoy'un son konserinden (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

HER KONSERİNDE FARKLI BİR GÖRÜNÜM

Kendine özgü yorumu, güçlü vokali ve sahnedeki duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı, her konserinde farklı bir görünümle sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Bülent Ersoy yeşil elmalı kostümle sahneye çıktı! Paylaşım sonrası yorum yağdı-3

ELMA DETAYLI KOSTÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Bülent Ersoy, son sahne performansında yeşil tonların ağırlıkta olduğu dikkat çekici bir kostüm tercih etti.

Kıyafetin üzerindeki elma detayları ise geceye damgasını vurdu.

Bülent Ersoy yeşil elmalı kostümle sahneye çıktı! Paylaşım sonrası yorum yağdı-4

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Usta sanatçının sahne görüntülerinin paylaşılmasının ardından kostümüyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Özellikle elma detayları kullanıcıların dikkatinden kaçmazken Ersoy'un iddialı tarzı bir kez daha magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

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