Türk müziğinin güçlü seslerinden Bülent Ersoy, yıllardır seslendirdiği unutulmaz eserlerin yanı sıra sahne tarzı ve iddialı kostüm tercihleriyle de magazin gündemindeki yerini koruyor.

Bülent Ersoy'un son konserinden (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

HER KONSERİNDE FARKLI BİR GÖRÜNÜM

Kendine özgü yorumu, güçlü vokali ve sahnedeki duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı, her konserinde farklı bir görünümle sevenlerinin karşısına çıkıyor.