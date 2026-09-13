Bülent Ersoy yeşil elmalı kostümle sahneye çıktı! Paylaşım sonrası yorum yağdı
Güçlü sesi ve sahne tarzıyla yıllardır adından söz ettiren Bülent Ersoy, bu kez kostüm tercihiyle gündeme geldi. Yeşil tonların hakim olduğu, elma detaylarıyla dikkat çeken sahne kıyafeti kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu.
Türk müziğinin güçlü seslerinden Bülent Ersoy, yıllardır seslendirdiği unutulmaz eserlerin yanı sıra sahne tarzı ve iddialı kostüm tercihleriyle de magazin gündemindeki yerini koruyor.
HER KONSERİNDE FARKLI BİR GÖRÜNÜM
Kendine özgü yorumu, güçlü vokali ve sahnedeki duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı, her konserinde farklı bir görünümle sevenlerinin karşısına çıkıyor.
ELMA DETAYLI KOSTÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ
Bülent Ersoy, son sahne performansında yeşil tonların ağırlıkta olduğu dikkat çekici bir kostüm tercih etti.
Kıyafetin üzerindeki elma detayları ise geceye damgasını vurdu.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Usta sanatçının sahne görüntülerinin paylaşılmasının ardından kostümüyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı.
Özellikle elma detayları kullanıcıların dikkatinden kaçmazken Ersoy'un iddialı tarzı bir kez daha magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu.