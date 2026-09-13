A.B.İ. dizisinin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu'ndan sosyal medya itirafı: "Kullanmayı tercih etmiyorum"
atv'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'nin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de bir kuaför çıkışı objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan usta oyuncu, sosyal medya hesabı açıp açmayacağıyla ilgili radikal kararını açıklayarak hayranlarını şaşırttı.
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atv'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'nin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'deki bir kuaförden çıkarken görüntülendi.
GAZETECİLERLE SOHBET ETTİ
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre çıkışta gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Uzun zamandır sizleri göremiyordum. Yazın denk geldik. Ama bir araya gelemedik" diyerek güldü.
"SOSYAL MEDYA KULLANMAYI TERCİH ETMİYORUM"
İmirzalıoğlu, sosyal medya hesabının olmaması hakkında sorulan sorularıda yanıtladı.
Ünlü isim, "Benim sosyal medyada hiçbir hesabım yok. Bunu zaten biliyorsunuz. Gerçekçi olmak gerekirse hiç açmayı da düşünmedim. Sosyal medya kullanmayı tercih etmiyorum" dedi.
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin