Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre çıkışta gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Uzun zamandır sizleri göremiyordum. Yazın denk geldik. Ama bir araya gelemedik" diyerek güldü.

"SOSYAL MEDYA KULLANMAYI TERCİH ETMİYORUM"

İmirzalıoğlu, sosyal medya hesabının olmaması hakkında sorulan sorularıda yanıtladı.

Ünlü isim, "Benim sosyal medyada hiçbir hesabım yok. Bunu zaten biliyorsunuz. Gerçekçi olmak gerekirse hiç açmayı da düşünmedim. Sosyal medya kullanmayı tercih etmiyorum" dedi.