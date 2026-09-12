2016 yılında nikah masasına oturan ve 2019 yılında ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına alan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, geçen yıl evliliklerini sonlandırarak yollarını ayırmıştı. Boşanma sonrası özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Akil, hakkında çıkan yeni evlilik iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Akil, sosyal medyada dolaşan söylentilere ʺDüğünde orada mıyımʺ diyerek yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akil, şu ifadeleri kullandı:

"Ben evleniyormuşum... Allah mutlu mesut etsin. Bir yastıkta kocatsın, hangi bense o. Bir gidin bakın bakalım ben düğünde orada mıyım."