"Allah mutlu mesut etsin!" Pelin Akil evlilik iddialarına verdiği yanıtla takipçilerini gülümsetti
İki kızının babası Anıl Altan ile yollarını ayıran ünlü oyuncu Pelin Akil, hakkında çıkan yeniden evleneceğine dair iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Söylentilere esprili bir dille son noktayı koyan Akil’in açıklaması takipçilerini gülümsetti.
2016 yılında nikah masasına oturan ve 2019 yılında ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına alan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, geçen yıl evliliklerini sonlandırarak yollarını ayırmıştı. Boşanma sonrası özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Akil, hakkında çıkan yeni evlilik iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.
"ALLAH MUTLU MESUT ETSİN!"
Sosyal medyada hızla yayılan "Yeniden evleniyor" söylentilerine kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu, iddiaları esprili bir dille değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akil, şu ifadeleri kullandı:
"Ben evleniyormuşum... Allah mutlu mesut etsin. Bir yastıkta kocatsın, hangi bense o. Bir gidin bakın bakalım ben düğünde orada mıyım."
Hakkında çıkarılan haberleri tiye alan Pelin Akil, bu açıklamasıyla evlilik iddialarına esprili bir şekilde son noktayı koymuş oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.Pelin Akil: Günlüğümde 'Anıl' yazıyordu!