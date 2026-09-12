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"Allah mutlu mesut etsin!" Pelin Akil evlilik iddialarına verdiği yanıtla takipçilerini gülümsetti

İki kızının babası Anıl Altan ile yollarını ayıran ünlü oyuncu Pelin Akil, hakkında çıkan yeniden evleneceğine dair iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Söylentilere esprili bir dille son noktayı koyan Akil’in açıklaması takipçilerini gülümsetti.

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"Allah mutlu mesut etsin!" Pelin Akil evlilik iddialarına verdiği yanıtla takipçilerini gülümsetti

2016 yılında nikah masasına oturan ve 2019 yılında ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına alan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, geçen yıl evliliklerini sonlandırarak yollarını ayırmıştı. Boşanma sonrası özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Akil, hakkında çıkan yeni evlilik iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Anıl Altan'dan boşanan Pelin Akil, hakkında çıkan yeniden evlilik haberlerini esprili bir dille yalanladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Anıl Altan'dan boşanan Pelin Akil, hakkında çıkan yeniden evlilik haberlerini esprili bir dille yalanladı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"ALLAH MUTLU MESUT ETSİN!"

Sosyal medyada hızla yayılan "Yeniden evleniyor" söylentilerine kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu, iddiaları esprili bir dille değerlendirdi.

Video Oynatma İkonu Pelin Akil'den evlilik iddialarına yanıt!

Akil, sosyal medyada dolaşan söylentilere ʺDüğünde orada mıyımʺ diyerek yanıt verdi.Akil, sosyal medyada dolaşan söylentilere ʺDüğünde orada mıyımʺ diyerek yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akil, şu ifadeleri kullandı:

"Ben evleniyormuşum... Allah mutlu mesut etsin. Bir yastıkta kocatsın, hangi bense o. Bir gidin bakın bakalım ben düğünde orada mıyım."

Ünlü oyuncunun ʺAllah mutlu mesut etsinʺ sözleri takipçilerini güldürdü.Ünlü oyuncunun ʺAllah mutlu mesut etsinʺ sözleri takipçilerini güldürdü.

Hakkında çıkarılan haberleri tiye alan Pelin Akil, bu açıklamasıyla evlilik iddialarına esprili bir şekilde son noktayı koymuş oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

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