Gülsim Ali, İrem Helvacıoğlu, Ebru Şallı ve Demet Şener gibi ünlü isimler de Pekkan'ın konserini en ön sıradan takip etti.

Ajda Pekkan

"BANA SENELER GİBİ GELİYOR"

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre sahne sırasında seyircileriyle kısa bir sohbet eden Ajda Pekkan, "15 günde bir de buluşsak, o hasret bana seneler gibi geliyor" diyerek hayranlarına olan sevgisini dile getirdi.