Ajda Pekkan'dan Harbiye'de unutulmaz gece! Semiramis Pekkan'dan müziğe dönüş sinyali: "Bir sürpriz olabilir"
Müzik dünyasının dev ismi Ajda Pekkan, hayranlarıyla buluştuğu Harbiye sahnesinde unutulmaz anlara imza attı. Süperstar'ın aradaki özlemi anlatan "15 günde bir buluşsak da o hasret bana seneler gibi geliyor" sözleri geceye damga vurdu. Konsere küçük bir Ajda Pekkan hayranıyla katılan Semiramis Pekkan, gazetecilerin "Müziğe dönecek misiniz?" sorusuna yanıt vererek hayranlarını heyecanlandıran bir açık kapı bıraktı.
Ajda Pekkan, önceki gece Harbiye Açıkhava'da sahne aldı.
ÜNLÜLER GEÇİDİ
Gülsim Ali, İrem Helvacıoğlu, Ebru Şallı ve Demet Şener gibi ünlü isimler de Pekkan'ın konserini en ön sıradan takip etti.
"BANA SENELER GİBİ GELİYOR"
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre sahne sırasında seyircileriyle kısa bir sohbet eden Ajda Pekkan, "15 günde bir de buluşsak, o hasret bana seneler gibi geliyor" diyerek hayranlarına olan sevgisini dile getirdi.
KARDEŞİ YALNIZ BIRAKMADI
Ajda Pekkan'ın ablası Semiramis Pekkan da kardeşini bu özel gecede yalnız bırakmadı.
Yanında küçük bir Ajda Pekkan hayranıyla konser alanına giriş yapan Semiramis Pekkan, "O bir Ajda ve Semiramis hayranı. Şimdi kendisi Ajda Hanım ile tanışacak. Çok heyecanlıyız o yüzden" diyerek gülümsedi.
MÜZİĞE GERİ DÖNECEK Mİ?
Gazetecilerin "Tekrardan müziğe dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Şu an öyle bir şey yok. Ama bir sürpriz olabilir" yanıtını verdi.