Ünlü manken Demet Şener, imajında yeniliğe gitti. Eski eşi İbrahim Kutluay ile iki çocuğunun hatırına dostça bir ilişki sürdürdüklerini açıklayan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen güzel isim, bu kez tarz değişikliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.