"Yaşasın tam istediğim gibi oldu!" Demet Şener imaj değiştirdi: İşte son hali
Eski eşi İbrahim Kutluay ile çocukları için dostane ilişkisini sürdüren ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Demet Şener, bu kez imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Saç rengini değiştiren ünlü manken, yeni görünümünü "Yaşasın tam istediğim gibi oldu" notuyla paylaştı.
Ünlü manken Demet Şener, imajında yeniliğe gitti. Eski eşi İbrahim Kutluay ile iki çocuğunun hatırına dostça bir ilişki sürdürdüklerini açıklayan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen güzel isim, bu kez tarz değişikliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ
Sık sık kuaför salonundan yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşimde bulunan Demet Şener, radikal bir kararla saç rengini değiştirdi. Saçlarını kahverengi tonlarına boyatan ünlü manken, kuaför koltuğundan kalkar kalkmaz ayna karşısına geçerek yeni halini ölümsüzleştirdi.
"YAŞASIN TAM İSTEDİĞİM GİBİ OLDU"
Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaştığı ayna özçekimiyle takipçilerinin beğenisine sunan Şener, duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Ünlü isim, son halini paylaştığı kareye "Yaşasın tam istediğim gibi oldu, ellerine sağlık" notunu düşerek yeni tarzından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Demet Şener'in kahverengi saçlarıyla verdiği yeni pozu kısa sürede takipçilerinden ve sevenlerinden yoğun ilgi gördü.