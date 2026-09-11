Şarkıcı daha sonra kızı Melisa Ural 'ın geçmiş doğum gününü özel yaptırdığı pastayla kutladı. Paylaşımının altına, "İyi ki doğdun benim meleğim. Seni çok seviyorum" şeklinde not düştü.

Bir diğer paylaşım ise oğlu Engincan Ural'dan geldi. 2022 yılında Merve Kaya ile dünyaevine giren Engincan Ural, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilen kareleri paylaştı.

Paylaşımına, "Hep böyle gül, seni çok seviyoruz" notunu ekleyen Engincan Ural'ın bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Öte yandan Sibel Can, başarılı kariyerinin dışında sahnede yansıyan görüntüleriyle de konuşuluyor. Özellikle Antalya konserinde cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde Sibel Can'ın tercih ettiği kostüm dikkat çekmişti.

Engincan Ural ile uzun yıllar aşk yaşadığı Merve Kaya, Bodrum'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Sibel Can'ın konser görüntüsü

Takipçilerinden bazıları bu durumun ışık ve açıdan kaynaklandığını belirtirken, bir diğer kesim şarkıcının kostümüyle değil, yıllardır değişmeyen güçlü sesi ve performansının konuşulması gerektiğini savunmuştu.

Bu söylentilerin sosyal medyada sıkça konu edilmesi üzerine sanatçının, yakından görüntüsünün çıkmaması için sahne planında değişiklik yapma kararı aldığı iddia edilmişti.