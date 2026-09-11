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Sibel Can'dan gelin Merve Kaya ve kızı Melisa'ya sürpriz doğum günü kutlaması! Samimi anlar sosyal medyaya taşındı

Yeniden evlilik iddialarıyla magazin gündemine düşen şarkıcı Sibel Can, yaptığı yeni paylaşımıyla tekrardan sosyal medya gündeminde adından söz ettirdi. Yeni paylaşımında önce gelininin, ardından kızının geçmiş doğum gününü kutladı. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sibel Can'dan gelin Merve Kaya ve kızı Melisa'ya sürpriz doğum günü kutlaması! Samimi anlar sosyal medyaya taşındı

Türk müziğinin tanınan isimlerinden Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül'ün uzun süredir gözlerden uzak sürdürdükleri ilişkilerini evlilikle taçlandıracakları iddiaları sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Uzun süredir birlikte olan Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün evlilik hazırlığı yaptığı ileri sürüldü.Uzun süredir birlikte olan Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün evlilik hazırlığı yaptığı ileri sürüldü.

Ortaya atılan iddialara göre çiftin, 17 Eylül'de Marmaris'te düzenlenecek bir törenle nikâh masasına oturacağı söylenmişti. Birlikte çıktıkları tatiller ve özel hayatlarıyla sık sık konuşulan çift, magazin dünyasında merak uyandırmıştı.

Fotoğraf: Sibel Can'ın sosyal medya hesabından alınmıştırFotoğraf: Sibel Can'ın sosyal medya hesabından alınmıştır

Bu iddialarla gündemde adından sıkça söz ettiren Sibel Can, son yaptığı kutlama paylaşımıyla gündemdeki yerini korudu. Gelini Merve Kaya'nın doğum gününü kızıyla birlikte kutlayan Sibel Can, samimi ve sıcak kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İYİ Kİ VARSIN

Gelinine yaptığı bu kutlamayı sosyal medya hesabından paylaşan Sibel Can, "İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz" notunu ekledi.

Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile evlendi.Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile evlendi.

İYİ Kİ DOĞDUN BENİM MELEĞİM

Şarkıcı daha sonra kızı Melisa Ural'ın geçmiş doğum gününü özel yaptırdığı pastayla kutladı. Paylaşımının altına, "İyi ki doğdun benim meleğim. Seni çok seviyorum" şeklinde not düştü.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural 22 Ağustos 1994'te doğdu.Sibel Can'ın kızı Melisa Ural 22 Ağustos 1994'te doğdu.

SENİ ÇOK SEVİYORUM

Bir diğer paylaşım ise oğlu Engincan Ural'dan geldi. 2022 yılında Merve Kaya ile dünyaevine giren Engincan Ural, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilen kareleri paylaştı.

Fotoğraf: Engincan Ural'ın sosyal medya hesabından alnmıştır.Fotoğraf: Engincan Ural'ın sosyal medya hesabından alnmıştır.

Paylaşımına, "Hep böyle gül, seni çok seviyoruz" notunu ekleyen Engincan Ural'ın bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Engincan Ural ile uzun yıllar aşk yaşadığı Merve Kaya, Bodrum'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.Engincan Ural ile uzun yıllar aşk yaşadığı Merve Kaya, Bodrum'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Öte yandan Sibel Can, başarılı kariyerinin dışında sahnede yansıyan görüntüleriyle de konuşuluyor. Özellikle Antalya konserinde cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde Sibel Can'ın tercih ettiği kostüm dikkat çekmişti.

Sibel Can'ın konser görüntüsüSibel Can'ın konser görüntüsü

Takipçilerinden bazıları bu durumun ışık ve açıdan kaynaklandığını belirtirken, bir diğer kesim şarkıcının kostümüyle değil, yıllardır değişmeyen güçlü sesi ve performansının konuşulması gerektiğini savunmuştu.

Bu söylentilerin sosyal medyada sıkça konu edilmesi üzerine sanatçının, yakından görüntüsünün çıkmaması için sahne planında değişiklik yapma kararı aldığı iddia edilmişti.

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