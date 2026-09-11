Aslı Hünel’in dinmeyen anne sızısı: “Sesini duymayı çok özledim…”
Geçmişte dört yıl arayla hem babasını hem de annesini kaybeden ünlü sanatçı ve sunucu Aslı Hünel, annesine duyduğu büyük özlemi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dile getirdi.
Ekranların sevilen projelerinden Gelin Evi ve Gelinim Mutfakta gibi yapımlarda, başarılı sunuculuğuyla adından söz ettiren Aslı Hünel, yaşadığı derin acıyı bir kez daha takipçileriyle paylaştı.
DÖRT YIL ARAYLA KAYBETTİ
Aslı Hünel ve oyuncu ağabeyi Saruhan Hünel, bundan tam dört yıl önce babaları Mehmet Fevzi Hünel'i, 26 Ekim 2020 tarihinde koronavirüs nedeniyle kaybetmişti.
TARİFSİZ ACI ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇTİ
Babasının vefatının üzerinden geçen dört yılın ardından, uzun süredir hastanede tedavi gören annesi Şükran Hünel'i de 20 Mayıs 2025 tarihinde kaybederek ikinci kez büyük bir yıkım yaşamıştı.
Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken ünlü sunucu, bu zor süreçte eşinin desteğiyle teselli bulmuştu.
EN KIYMETLİMİZİ KAYBETTİK
Anne acısıyla yıkılan Aslı Hünel, özlemini her fırsatta gözler önüne seriyor. Sosyal medya hesabında annesinin vefat haberini şu sözlerle duyurmuştu. "Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakkın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz."
SESİNİ DUYMAYI ÇOK ÖZLEDİM
Son olarak annesinin kendisine hayranlıkla baktığı bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, paylaşıma düştüğü notla herkesi duygulandırdı: "Annem seni çok özledim. Bana böyle bakmanı, sesini duymayı... Set bitti eve giderken telefonda seninle konuşmayı çok özledim."
SEN GİTTİKTEN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI
Tam bir yıl önce anne acısı yaşayan Aslı Hünel, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapmıştı.
Annesiyle birlikte aynı karede oldukları fotoğrafları paylaşan Hünel, takipçilerini gözyaşına boğmuştu. O kareleri şu notla paylaşmıştı: " Bazen bir şarkıda buluyorum seni…Bazen mutfaktan gelen bir kokuda…Bazen durup dururken gözlerim doluyor, çünkü seni anlatan küçücük bir şey bile içimde koca bir hasrete dönüşüyor. Seni çok özlüyorum annem…Ömrüm boyunca da özleyeceğim.Mekânın cennet olsun benim güzel kalpli annem…Ruhun hep benimle yaşamaya devam edecek. "