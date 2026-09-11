Aslı Hünel ve annesi Şükran Hünel Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken ünlü sunucu, bu zor süreçte eşinin desteğiyle teselli bulmuştu. EN KIYMETLİMİZİ KAYBETTİK Anne acısıyla yıkılan Aslı Hünel, özlemini her fırsatta gözler önüne seriyor. Sosyal medya hesabında annesinin vefat haberini şu sözlerle duyurmuştu. "Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakkın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz."

Fotoğraf: Aslı Hünel'in sosyal medya hesabından alınmıştır. SESİNİ DUYMAYI ÇOK ÖZLEDİM Son olarak annesinin kendisine hayranlıkla baktığı bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, paylaşıma düştüğü notla herkesi duygulandırdı: "Annem seni çok özledim. Bana böyle bakmanı, sesini duymayı... Set bitti eve giderken telefonda seninle konuşmayı çok özledim."

Aslı Hünel'in sosyal medya paylaşımı SEN GİTTİKTEN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI Tam bir yıl önce anne acısı yaşayan Aslı Hünel, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapmıştı.