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4 yıllık evlilikte son perde! Suskunluğunu bozan Sevda Dalgıç ilk kez konuştu: “İnşallah anlaşarak ayrılırız”

Arka Sıradakiler dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sevda Dalgıç, 4 yıllık eşi Dilge Emir Güvenç ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Nişantaşı'nda görüntülenen Dalgıç, ayrılık sürecine dair ilk kez konuştu.

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4 yıllık evlilikte son perde! Suskunluğunu bozan Sevda Dalgıç ilk kez konuştu: “İnşallah anlaşarak ayrılırız”

Arka Sıradakiler dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Sevda Dalgıç, 4 yıl önce dünyaevine girdiği eşi Dilge Emir Güvenç ile boşanma kararı aldığını duyurdu. Evliliklerinde sona geldiklerini belirten Dalgıç'ın açıklamaları kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı buldu.

Sevda Dalgıç ile Dilge Emir Güvenç, 28 Ağustos 2022 tarihinde Baltalimanı'nda evlendi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)Sevda Dalgıç ile Dilge Emir Güvenç, 28 Ağustos 2022 tarihinde Baltalimanı'nda evlendi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Sevda Dalgıç, bir süredir boşanma aşamasında olduğu eşi Dilge Emir Güvenç ile ilgili ilk kez konuştu. Eşine karşı saygısının devam ettiğini vurgulayan ünlü oyuncu, ayrılık sürecinin huzurlu geçmesini diledi.

Davullu zurnalı düğünüyle uzun süre magazin gündeminde yer alan oyuncu, nikahtan 4 yıl sonra boşanma kararı aldıklarını açıkladı.Davullu zurnalı düğünüyle uzun süre magazin gündeminde yer alan oyuncu, nikahtan 4 yıl sonra boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

"BAZEN OLMUYOR İŞTE"

Boşanma iddiaları üzerine açıklamalarda bulunan Sevda Dalgıç, evliliğinde bir süredir sorunlar yaşandığını doğruladı. Dalgıç, yaşanan süreçle ilgili "Olmadı! Eşime karşı saygım sonsuz. Ama bazen olmuyor işte!" ifadelerini kullandı.

Sevda Dalgıç’ın aksine Dilge Emir Güvenç’ten henüz herhangi bir açıklama gelmedi.Sevda Dalgıç’ın aksine Dilge Emir Güvenç’ten henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

"İNŞALLAH ANLAŞARAK, HUZURLU BİR ŞEKİLDE AYRILIRIZ"

Ayrılık sürecinin nasıl ilerlemesini istediğini de samimiyetle paylaşan Dalgıç, "İnşallah anlaşarak, huzurlu bir şekilde ayrılırız" sözleriyle dostça ayrılmak istediğini dile getirdi.

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