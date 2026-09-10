Sevda Dalgıç ile Dilge Emir Güvenç, 28 Ağustos 2022 tarihinde Baltalimanı'nda evlendi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Sevda Dalgıç, bir süredir boşanma aşamasında olduğu eşi Dilge Emir Güvenç ile ilgili ilk kez konuştu. Eşine karşı saygısının devam ettiğini vurgulayan ünlü oyuncu, ayrılık sürecinin huzurlu geçmesini diledi.