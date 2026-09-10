Berk Oktay'tan sürpriz Dubai kutlaması! Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'la 'Ömrümüz bir...' notuyla poz verdi
2022 yılında görkemli bir düğünle nikâh masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, evlilik yıl dönümlerini romantik bir Dubai tatiliyle kutladı. Sosyal medyada sık sık adlarından söz ettiren ünlü çiftin bu özel günden paylaştığı aşk dolu kareler, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Savaşçı, Yasak Elma ve Bir Küçük Gün Işığı gibi birçok başarılı projede yer alan yakışıklı oyuncu Berk Oktay, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile 10 Eylül 2022'de hayatını birleştirmişti. Evliliklerini kızları Mira Milena ile taçlandıran çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamıştı.
"BENDE ONUNLA BÜYÜYORUM"
Başarılı kariyerlerinin yanı sıra örnek evlilikleriyle de takdir toplayan ikili, aile pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Berk Oktay, geçtiğimiz günlerde kızı Mira ile ilgili yaptığı duygusal açıklamalarla dikkat çekmişti. "Her geçen gün yeni bir şey öğreniyorsun. 4 gündür yurt dışındaydım, geldiğimde daha da büyüdüğünü gördüm. Ben de onunla birlikte büyüyorum."
"TATİLDE AŞKA GELDİLER"
Mutlu evlilikleri devam eden çiftten romantik bir paylaşım daha geldi. Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik yıl dönümlerinde unutulmaz bir Dubai sürprizi hazırladı.
Eşsiz çöl manzarasının önünde birbirlerine sarılarak poz veren ünlü çiftin aşk dolu fotoğrafları kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.
ÖMRÜMÜZ BİR…
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Dubai paylaşımı sosyal medyada kısa sürede damga vurmasının ardından çiftten yeni bir paylaşım daha geldi.
Evlilik yıldönümlerini, "Ömrümüz bir" notuyla paylaştığı fotoğrafla kutlayan Berk Oktay takipçileri tarafından, " Maşallah", " Çok güzelsiniz ", gibi yorum aldı.