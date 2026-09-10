Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Savaşçı, Yasak Elma ve Bir Küçük Gün Işığı gibi birçok başarılı projede yer alan yakışıklı oyuncu Berk Oktay, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile 10 Eylül 2022'de hayatını birleştirmişti. Evliliklerini kızları Mira Milena ile taçlandıran çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamıştı.

Berk Oktay'ın, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'la paylaştığı kare "BENDE ONUNLA BÜYÜYORUM" Başarılı kariyerlerinin yanı sıra örnek evlilikleriyle de takdir toplayan ikili, aile pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Berk Oktay, geçtiğimiz günlerde kızı Mira ile ilgili yaptığı duygusal açıklamalarla dikkat çekmişti. "Her geçen gün yeni bir şey öğreniyorsun. 4 gündür yurt dışındaydım, geldiğimde daha da büyüdüğünü gördüm. Ben de onunla birlikte büyüyorum."